Selena Gomez de nouveau en couple ? La star multiplie les dates avec une star de NBA

Selena Gomez prête à se mettre en couple avec Jimmy Butler ?

En amour, Selena Gomez n'a pas eu trop de chance jusqu'à présent. Elle avait avoué avoir été "abusée émotionnellement" par son ex, Justin Bieber puis avait vécu une rupture douloureuse avec The Weeknd. Mais finalement, la chance a peut-être tournée pour la chanteuse et actrice. En effet, elle serait sur le point de se mettre en couple avec Jimmy Butler, un joueur de NBA, d'après une source E! News.

Le tabloïd a précisé que pour l'instant, Selena Gomez "est actuellement célibataire mais a récemment été plus ouverte aux rencontres". Et comme l'a souligné le média, cela fait plusieurs mois maintenant que l'interprète de Good For You s'est rapprochée du basketteur de l'équipe du Heat de Miami. Les deux ont eu "quelques rendez-vous" ensemble, "ils ont traîné quelques fois pendant que Selena était à New York. Jimmy lui a demandé d'aller dîner et ils ont passé un bon moment".