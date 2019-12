Selena Gomez, Cristiano Ronaldo, Kendall Jenner... combien ont-ils gagné sur Instagram en 2019 ?

On le sait, un post sponsorisé peut rapporter beaucoup aux stars et influenceurs. Milla Jasmine a par exemple confié qu'elle gagnait 20 000 à 50 000 euros par mois sur les réseaux sociaux. De son côté, Agathe Auproux a dévoilé gagner entre 4000 et 600 euros par post sur Instagram. Des chiffres qui sont évidemment beaucoup plus élevés pour les stars internationales.

Combien les stars ont-ils gagné grâce à Instagram ?

Selon BuzzBingo, c'est Cristiano Ronaldo, célébrité la plus suivie sur Instagram, qui aurait gagné le plus d'argent sur le réseau social en 2019. Le footballeur aurait touché plus de 42 millions d'euros grâce à ses posts sponsorisés cette année. Parmi eux, on retrouve des posts pour Nike et sa ligne de parfum. Il est suivi par un autre footballeur : Lionel Messi, loin derrière lui avec un salaire estimé à 20,8 millions d'euros rien que sur Instagram.

De son côté, Kendall Jenner est la première femme du top 10 et est à la troisième place. Elle toucherait 546 000 euros par post pour un total de plus de 14 millions d'euros en 2019. Selena Gomez, elle, gagnerait 792 000 euros par post Instagram. Si Kylie Jenner est seulement 8ème avec 3,4 millions d'euros, la star serait l'une de celles qui touche le plus pour un post : plus de 1 millions d'euros ! Après le top 10, on retrouve Emily Ratajkowski en 12ème position (1 million d'euros) et Priyanka Chopra à la 14ème place (966 000 euros).

Top 10 des stars qui ont gagné le plus d'argent sur Instagram

1. Cristiano Ronaldo (42,8 millions d'euros)

2. Lionel Messi (20, 8 millions d'euros)

3. Kendall Jenner (14 millions d'euros)

4. David Beckham (9,6 millions d'euros)

5. Selena Gomez (7,2 millions d'euros)

6. Neymar Jr (6,4 millions d'euros)

7. Zlatan Ibrahimovic (3,6 millions d'euros)

8. Kylie Jenner (3,4 millions d'euros)

9. Ronaldinho (2,3 millions d'euros)

10. Khloe Kardashian (1,1 million d'euros)