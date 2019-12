Ariana Grande, Selena Gomez, Cristiano Ronaldo... Qui est la star la plus suivie sur Instagram ?

Qui est la Reine ou le Roi d'Instagram ? Après avoir détrôné Beyonce, Selena Gomez se faisait à son tour détrôner en février dernier. Et pour cause, Ariana Grande dépassait l'ex de Justin Bieber avec ses 146 344 479 millions d'abonnés contre 146 292 573. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Alors que l'heure est aux bilans et classements en cette fin d'année, le top des célébrités les plus suivies sur Instagram a été dévoilé.

Le top 10 des célébrités les plus suivies sur Instagram

Malheureusement pour elle, l'interprète de "God Is A Woman" n'a toujours pas réussi à détrôner Cristiano Ronaldo puisqu'il reste numéro 1 avec 194 millions de followers. En troisième position, on retrouve The Rock avec 165 millions d'abonnés, laissant Selena Gomez à la 4e place avec 164 millions. Les soeurs Kardashian n'arrivent "que" à la 5e et 6e place avec, respectivement, Kim Kardashian et Kylie Jenner.

Retrouvez le top 10 ci-dessous :

1 - Cristiano Ronaldo (194 millions)

2 - Ariana Grande (169 millions)

3 - The Rock (165 millions)

4 - Selena Gomez (164 millions)

5 - Kim Kardashian (155 millions)

6 - Kylie Jenner (154 millions)

7 - Lionel Messi (139 millions)

8 - Beyonce (136 millions)

9 - Neymar (130 millions)

10 - Taylor Swift (124 millions)