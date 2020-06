Scrubs : le créateur s'explique sur les blackfaces, les 3 épisodes supprimés bientôt de retour ?

Il y a quelques jours, on apprenait que 3 épisodes de Scrubs allaient disparaître du catalogue de Hulu, une plateforme de streaming aux USA. La raison ? Ils mettaient en scène des blackfaces (des personnages blancs maquillés en noir), une pratique logiquement jugée raciste puisque la couleur de peau n'a pas vocation à être un ressort comique.

Le créateur de Scrubs s'explique sur l'utilisation de la blackface

Ce lundi 29 juin 2020, Bill Lawrence - le créateur de Scrubs, était invité du podcast Fake Doctors, Real Friends de Zach Braff et Donald Faison afin de revenir sur ces épisodes. Et à cette occasion, le papa de JD et Turk s'est expliqué sur ce qu'il considère aujourd'hui comme "de l'ignorance" et une certaine arrogance.

"On pensait presque que l'on avait une sorte de carte blanche, que nous n'étions pas obligés de réfléchir [à l'histoire de la blackface] parce que à l'époque, nous étions super fiers de nous avec notre série pleine de diversité, que ce soit devant ou derrière la caméra" a-t-il notamment révélé. Selon le showrunner de Scrubs, lui et son équipe s'étaient persuadés qu'ils étaient capables de tout maîtriser, même sur des sujets sensibles, "Nous avions à l'écran une incroyable amitié entre un blanc et un noir comme il en existe réellement, un couple interracial... On était quasiment arrogants en se disant, 'On est si doués dans ce que l'on incarne, ce que l'on fait, ce que l'on montre, on ne peut pas s'enfoncer dans des eaux troubles'."

Les épisodes bientôt de retour ?

Une réflexion qu'il regrette aujourd'hui, "ça me rend honteux" et qui explique donc sa décision d'avoir fait disparaître ces épisodes. Néanmoins, il l'a rapidement précisé, ils pourraient ne pas rester indéfiniment hors-ligne sur Hulu et les autres plateformes de streaming à l'avenir.

Bill Lawrence l'a en effet rappelé, il a juste pris la meilleure des décisions sur le moment en fonction des moyens logistiques qu'il avait à sa disposition, "On me dit sur Twitter, 'Pourquoi avoir supprimé l'intégralité des épisodes ? Pourquoi ne pas avoir simplement coupé les moments problématiques puis remis les épisodes ?' Et j'ai répondu, 'On vit une pandémie. Je n'ai pas réellement accès à mes tables de montage' Mais je le ferai certainement plus tard. Là, la première chose que je voulais vraiment faire, c'était de supprimer la visibilité de ces passages parce que je ne les supportais plus."