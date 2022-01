Scream : les réalisateurs ont embrouillé les acteurs avec plusieurs fins différentes

Plus un film est attendu, plus il a de chance d'être spoilé en avance que ce soit par le leak d'images ou bien d'informations déterminantes au sujet de l'intrigue sur les réseaux sociaux. Alors à chacun sa technique pour éviter les spoilers. Si certains se contentent de démentir à n'en plus finir (comme avec Spider-Man : No Way Home récemment), d'autres préfèrent tromper leurs propres acteurs.

Les acteurs paumés face au scénario de Scream

C'est en tout cas la technique qui a été mise en place pour le film Scream, sorti ce mercredi 12 janvier au cinéma. Pour ce nouveau volet, de nombreux jeunes acteurs ont rejoint le casting comme Dylan Minnette (13 Reasons Why), Jenna Ortega (You) ou encore Jack Quaid (The Boys). Si tous étaient persuadés savoir qui était le vrai tueur à la lecture du scénario, ce n'était en fait pas le cas : les réalisateurs Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett ont en fait décidé de donner une fin différente à chacun, pour maintenir le suspense.

"Je pensais que je connaissais la fin jusqu'à ce que je me mette à me poser des questions et à interroger les autres. Je me suis dit : 'Attends, quoi ? On m'a menti tout ce temps ?'" s'est souvenu Dylan Minnette dans une interview pour DigitalSpy. De son côté Mikey Madison a ajouté : "Tout le monde avait un script différent et tout le monde comparait, essayait de deviner". Les acteurs ont donc pu jouer aux enquêteurs en tentant de savoir lequel d'entre eux possédait la vraie fin.

Seule la vraie fin a été tournée

S'il est arrivé que certains films aillent plus loin en tournant plusieurs fins pour brouiller encore plus les pistes, ça n'a pas été le cas pour Scream. Le scénariste, James Vanderbilt, a confirmé à ScreenRant que seule la fin vue dans le film a été tournée. "Nous avons tourné en plein Covid donc nous n'avions pas vraiment de temps. La fin que nous avons tourné et la seule fin qui a été tournée" assure-t-il.