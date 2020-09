Scream : Neve Campbell de retour pour le nouveau film, Dylan Minnette annoncé au casting

C'est l'un des slashers culte du cinéma hollywoodien : en 1996, le regretté Wes Craven dévoilait le tout premier volet de Scream, écrit par un certain Kevin Williamson qui, depuis, a créé les séries Dawson, The Vampire Diaries, The Following et aussi écrit le scénario de Souviens-toi l'été dernier. L'adolescente Sidney Prescott y était la cible d'un mystérieux tueur masqué nommé Ghostface. Neve Campbell qui incarnait l'héroïne avait ensuite repris son rôle dans les suites sorties en en 1997, 2000 et 2011.

Neve Campbell revient

Tout le monde l'attendait et cette fois, c'est officiel : Neve Campbell reprendra bien son rôle dans le nouveau film Scream, prévu pour janvier 2022 au cinéma. Pour l'instant, on ne connaît pas l'intrigue du prochain long métrage de la franchise mais, selon l'actrice elle-même, Sidney Prescott devrait revenir à Woodsboro. Elle devrait donc y retrouver Dewey Riley (David Arquette) et Gale Weathers (Courteney Cox), les deux acteurs ayant déjà été annoncés au casting du film.

Qui sont les nouveaux acteurs ?

Les trois stars seront entourés d'un nouveau casting de jeunes acteurs. Jack Quaid (The Boys), Jenna Ortega (You) et Melissa Barrera (Vida) sont déjà annoncés et la production a dévoilé hier les noms d'autres acteurs qui rejoignent le projet : Dylan Minnette (13 Reasons Why), Mason Gooding (Love, Victor), Kyle Gallner (Smallville), Jasmin Savoy Brown (The Leftovers) et Mikey Madison (Better Things). Le tournage du nouveau film de la franchise Scream débutera bientôt à Wilmington en Caroline du Nord (là où a été tourné Les Frères Scott).

Scream sortira le 14 janvier 2022 aux Etats-Unis.