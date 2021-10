Scream : casting, date de sortie, bande-annonce... tout ce que l'on sait

Ca racontera quoi ?

Imaginé comme une suite à la saga emblématique mais également un possible premier épisode d'une nouvelle franchise, ce film sera à la fois pensé pour les fans de la première heure et les nouveaux. De fait, l'intrigue se déroulera 25 ans après que la paisible ville de Woodsboro a été frappée par une série de meurtres violents. Ici, un nouveau tueur enfilera le masque de Ghostface et prendra pour cible un nouveau groupe d'adolescents. Le twist ? Ses meurtres devraient malgré tout être liés au passé et ses victimes ne devraient pas être choisies au hasard...

Qui sera au casting ?

Afin de jouer sur la corde nostalgique des fans de Scream, ce 5ème épisode pourra donc compter sur les retours de plusieurs acteurs cultes. Ainsi, Neve Campbell retrouvera son rôle de Sidney Prescott, Courteney Cox se glissera de nouveau dans la peau de Gale Weathers, et David Arquette sera encore et toujours le shérif Dewey Riley. Côté réalisation en revanche, c'est le duo Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett qui sera pour la première fois derrière la caméra en lieu et place de Wes Craven, le réalisateur des 4 précédents films étant décédé en 2015.

En parlant de nouveautés, Scream 5 accueillera énormément de nouveaux visages. Il est encore difficile de savoir qui survivra plus de 5 minutes à l'écran, mais on est déjà assuré de retrouver du très beau monde à l'écran avec les présences de Dylan Minnette (13 Reasons Why), Jasmin Savoy Brown (The Leftovers), Jack Quaid (The Boys), Jenna Ortega (You) ou encore Mason Gooding (Love, Victor) et Melissa Barrera (Vida).

Un tournage émouvant

Suite à l'absence inédite de Wes Craven, ce projet n'a pas été simple à monter. Comme l'a confié Neve Campbell auprès de EW, elle a longuement hésité avant de reprendre son rôle, "J'étais vraiment partagée. L'idée de faire ce film sans Wes Craven me paraissait difficile". Il a donc fallu que les réalisateurs lui détaillent dans une lettre leur amour pour la franchise et le travail de leur prédécesseur afin de la convaincre.

Un état d'esprit partagé par Courteney Cox, qui a de son côté confessé avoir vécu un tournage très particulier. "Dès que je suis entrée sur le plateau, j'ai été submergée d'émotion et j'ai ressenti une réelle absence. (...) Wes était une personne inspirante émotionnellement, mais aussi un ami, a confessé la comédienne. Je ne suis pas du genre ultra-croyante ou autre, mais je lui parlais, faisais des prières le concernant. (...) Il y avait certains signes qu'il était présent. Comme le vent qui soufflait..." Autant dire que ce nouvel épisode devrait lui être dédié et nous offrir quelques clins d'oeil émouvants.

Un tournage secret

Tandis que le public passera tout le film à s'interroger sur l'identité du tueur, sachez que c'était également le cas des acteurs durant le tournage. Comme l'ont dévoilé Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, ils ont tenté de préserver le moindre mystère jusqu'à la fin du tournage, "Nous étions vraiment attentifs à l'idée de protéger cette énorme révélation. On est allés jusqu'à cacher certaines choses du scénario aux acteurs. Nous voulions que toutes les personnes impliquées fassent partie de ce "cluedo". Evidemment, il y a un moment durant le tournage où vous devez tout dévoiler, mais on est allés le plus loin possible pour maintenir un certain niveau de surprise". Traduction ? Il est donc peu probable que l'on devine tout de l'intrigue dès le début du film. De quoi favoriser notre immersion dans cette nouvelle histoire et apprécier les nombreux rebondissements.

Une bande-annonce prometteuse

Ce mardi 12 octobre 2021, une première bande-annonce de Scream 5 a été dévoilée par Paramount (voir dans notre diaporama). Au programme ? Si la vidéo débute avec ce qui semble être un excellent hommage au premier film (petite vibe Drew Barrymore), le reste du trailer confirme ensuite les promesses du synopsis : ce film ne cessera d'ouvrir les portes à une nouvelle génération tout en préservant des liens avec ses origines. Et comme à chaque fois, le sang va beaucoup couler pour notre bonheur sadique et nos personnages préférés seront loin d'être protégés. Au contraire, Sidney Prescott sera (encore) la cible privilégiée de Ghostface. Sa chance va-t-elle tourner ? A suivre...

Quelle date de sortie ?

Sauf changement de dernière minute, c'est le 12 janvier 2022 que Scream débarquera au cinéma.