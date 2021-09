Scènes de Ménages : un acteur dévoile les coulisses étonnantes de la création des épisodes

Des tournages très courts pour Scènes de Ménages

Depuis 2009, Frédéric Bouraly incarne l'excellent José dans la série Scènes de Ménages. Et comme l'a récemment confié l'acteur dans l'émission Ca commence aujourd'hui, il a tiré le gros lot avec cette comédie culte d'M6. Alors qu'il s'agit de "la première série de [sa] vie", celle-ci lui offre en effet une liberté incroyable.

Interrogé sur les coulisses de cette production, le compère de Valérie Karsenti a fait une étonnante confession : "Nous, on ne tourne qu'un jour ou deux par mois". Oui, vous avez bien lu, là où Scènes de Ménages est diffusée tous les jours de la semaine à la télévision, l'agenda des acteurs est loin d'être aussi chargé. Une révélation surprenante ? Pas vraiment. Après tout, les différents décors sont situés dans les mêmes hangars, ce qui empêche logiquement les acteurs de tous tourner en même temps.

Les acteurs choisissent leurs épisodes

Mais ce planning particulièrement léger n'est pas le seul avantage lié à son rôle de José. Frédéric Bouraly l'a ensuite dévoilé, tous les scénarios joués à l'écran sont au préalable validés par lui et l'interprète de Liliane, "C'est nous au départ qui choisissons nos textes. Par exemple, dans trois jours, on va faire une lecture. Il y a 20 auteurs qui bossent pour nous. (...) On va lire des centaines de textes que les auteurs ont écrits pour nous, pour tous les couples, et on va n'en garder que 20".

Une situation extrêmement rare dans le monde des séries, "C'est le luxe le plus extraordinaire", mais qui lui semble pourtant indispensable, "Ça devrait être partout comme ça". Il l'a effectivement assuré, il n'y a rien de plus important que l'approbation des acteurs pour espérer un rendu optimal à l'écran, "Alain Kappauf et les producteurs ont eu cette intelligence de se dire que si nous, ça ne nous fait pas rire, nous ne serons pas drôles". Et pour l'anecdote, afin de tout faire pour décrocher nos sourires, Frédéric Bouraly a lui-même déjà participé à l'écriture de certains épisodes par le passé, "Au début, j'en écrivais aussi, mais je n'ai plus le temps."

Et quand on se souvient du salaire des acteurs de Scènes de Ménages dévoilé par Marion Game (Huguette), on comprend que jouer dans la série c'est vraiment LE job de rêve.