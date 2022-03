Scènes de Ménages : Loup-Denis Elion avoue, "je ne regarde plus"

Loup-Denis Elion a campé quotidiennement le rôle de Cédric dans Scènes de ménages sur M6 pendant plus de 1700 épisodes. Mais en 2017, l'acteur et Audrey Lamy, sa partenaire à l'écran, ont annoncé leur départ de la série, au grand dam des fans.

Si le comédien joue aujourd'hui le rôle de Matthieu dans Clem, dont la saison 12 est diffusée depuis ce lundi 28 mars 2022 sur TF1, il retient d'excellents souvenirs du programme qui l'a révélé aux yeux du grand public. "C'était tellement formidable cette espèce de liberté et de folie qu'on pouvait avoir avec Audrey. Il y a forcément un petit peu de nostalgie mais aucun regret" déclare-t-il sur le plateau du Buzz TV.

"Je ne regarde pas la télé"

Même si d'après Audrey Lamy, le rythme des tournages était très difficile, les deux acteurs ont adoré jouer ensemble toutes ces années. "On était en osmose totale ! On n'avait plus besoin de communiquer verbalement pour se comprendre. Il y avait vraiment une fusion. On s'est totalement entendu dans notre côté enfantin, enfants pas sages. Je remercie les producteurs et M6 de nous avoir laissés cette liberté de jeu. C'était vraiment génial" se réjouit Loup-Denis Elion, un peu nostalgique. Mais, malheureusement pour les fans, le comédien n'envisage pas de reformer ce duo à court terme. "Il fallait casser cette dynamique pour que les gens puissent m'imaginer dans d'autres rôles", explique-t-il.

Interrogé sur les nouveaux couples de la série de M6, il assure qu'il les trouve "supers", même s'il avoue ne pas avoir beaucoup vu le nouveau couple Louise et Jalil. Et pour cause, Loup-Denis Elion ne regarde même plus le programme ! "Je ne regarde pas. Parfois, je vois des petites news passer, donc je regarde les sketchs, mais sinon je ne regarde pas. Je ne regarde pas la télé" révèle l'acteur.