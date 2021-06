Sarah Fraisou (Vacances des Anges 4) : fraîchement divorcée, elle renoue avec un ancien crush

Après s'être mariés en juillet 2020, Sarah Fraisou et Ahmed ont finalement divorcé en mars 2021, soit 8 mois seulement après leur union. Une séparation qui a fait beaucoup de mal à la candidate des Vacances des Anges 4, mais qui était néanmoins inévitable. La raison ? En mai dernier, sur son compte Instagram, Sarah Fraisou a sous-entendu que son ex-mari était à l'origine de leur récent cambriolage et un menteur. Autant dire que le concept du "pour le meilleur et pour le pire" aurait rapidement tourné au "pire" dans ce mariage.

Sarah Fraisou et Selim se retrouvent

Une rupture logiquement difficile à vivre et à digérer à l'époque pour la star de la télé-réalité, qui semble enfin derrière elle aujourd'hui. On a en effet pu le constater sur ses réseaux sociaux ce week-end, Sarah Fraisou a étonnement retrouvé l'un de ses anciens crushs, à savoir Selim. Et le moins que l'on puisse dire en découvrant les vidéos de leurs retrouvailles, c'est que leur complicité semble miraculeusement retrouvée après une fin sous tension en 2019.

Souvenez-vous, à l'occasion de l'émission Les Anges 11, les deux candidats s'étaient embrouillés au point de motiver le jeune homme à quitter l'aventure. En cause ? Alors que tous les deux flirtaient depuis un moment et que Sarah Fraisou venait de lui avouer ses sentiments, Selim s'était finalement tourné vers Liam (plus à son goût physiquement), ce qui avait provoqué de nombreuses tensions dans la maison. La preuve que même les comédies romantiques les plus clichées avec leurs triangles amoureux sortis de nulle part ne sont jamais loin de la réalité...

Une complicité comme au premier jour

Aussi, voir Sarah Fraisou et Selim se remettre à passer du temps ensemble en 2021 a de quoi interroger sur la nature réelle de leur relation. Simple amitié après tout ce temps ? Histoire d'amour en cours afin de rattraper le temps perdu ? Le mystère reste entier a ce jour.

Toutefois, quand on aperçoit la mention "Love" affichée sur l'une des vidéos postée par Sarah et que l'on se souvient que Selim n'a jamais caché que leurs liens étaient ambigus au moment des Anges 11, "On ne met pas d'étiquette sur cette relation. On a envie de se laisser vivre, d'être naturel. Si la relation est amenée à évoluer, elle évoluera", l'idée d'une happy ending entre les deux est tout sauf improbable. A suivre...