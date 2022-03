Sarah Fraisou : encore un mariage ? Elle réagit, "Si je dois me marier 70 fois, je me marierai 70 fois"

C'est la grande rumeur du moment : Sarah Fraisou, en couple depuis plusieurs mois avec un certain Mehdi, serait sur le point de se marier. En cause ? Elle a récemment interrogée ses abonnés sur le thème qu'ils aimeraient la voir mettre en avant à l'occasion d'une possible cérémonie, et elle s'est récemment filmée en train d'essayer des robes. Hum...

Bientôt le mariage pour Sarah Fraisou ? Elle répond

Alors, la star de la télé-réalité va-t-elle réellement se faire passer la bague au doigt ? La réponse est simple : oui, mais pas tout de suite. A l'occasion d'une story publiée sur Snapchat ce dimanche 13 mars 2022, la jeune femme a en effet tenu à faire une mise au point sur les rumeurs la concernant et les indices qu'elle semble semer.

"On va se calmer, ce n'est pas mon mariage à moi. J'ai fait une vidéo où je dis "Dans mon mariage il y a un thème", mais c'est le mariage dans lequel je suis invitée qu'il y a un thème", a-t-elle ainsi déclaré, mi-blasée, mi-amusée. Puis, afin de convaincre les internautes de sa bonne foi, elle a tenu à le préciser, "Je pense que quand je me marierai, vous serez tous au courant. Comme d'hab, j'ai envie de vous dire."

Donc oui, même si rien n'est encore au programme et malgré de nombreux échecs par le passé (des fiançailles rompues et deux divorces sont déjà à son actif), Sarah Fraisou a pleinement l'ambition de s'offrir un nouveau mariage, "Vous pensez réellement que je vais pas me remarier ? Vous pensez vraiment que je vais rester bloquée à des échecs dans ma vie ?". La star de la télé-réalité l'a rappelé, il est inconcevable pour elle de ne pas ponctuer l'une de ses histoires par une telle cérémonie, "Y aura un mariage comme dans toutes les relations normales en fait. Donc oui, après plusieurs échecs, Sarah compte bien se marier."

"Si je dois me marier 70 fois, je me marierai 70 fois"

Par ailleurs, consciente des nouvelles moqueries des Internautes au sujet de ses nombreux échecs précédents, Sarah Fraisou a également choisi l'auto-dérision comme réponse, "Si la destinée fait que je dois me marier 70 fois, je me marierai 70 fois, c'est comme ça, ça s'appelle la vie."

Une philosophie étonnante mais à son image, d'autant que Sarah Fraisou s'avoue malgré tout chanceuse dans son malheur. La raison ? Sa vie personnelle et sa vie sentimentale auraient pu être pires. "A chaque fois je me dis un truc : Dieu merci, je n'ai pas fait d'enfants avant. Me retrouver bloquée à vie en voyant la gueule de quelqu'un que je n'ai pas envie de voir, non merci, a-t-elle balancé. Franchement les meufs, je vous admire. Je ne sais pas si je supporterai la gueule de quelqu'un de mon passé. Je suis tombée un peu sur les plus grands c*nnards. Ca serait compliqué. Je serais au bout de ma vie."

Comme quoi, le préservatif ça sauve des vies dans tous les sens du terme !