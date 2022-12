Sarah Fraisou compare les couples bi et gays à des "couples bizarres", les internautes voient rouge

Il y a quelques jours, Emilie Amar est apparue totalement anéantie en affichant son mari qui l'aurait trompée avec des escorts trans. Elle a notamment publié une photo d'une plaquette de médicaments qui semble être du Viagra, avec en légende : "Toujours avec ça dans leur jeans les hommes de 50 ans j'imagine ? J'ai un homme qui me touche qu'après avoir payé des trans entre midi et deux au boulot. La manipulation d'un homme de 53 ans qui a détruit une femme en parcours de PMA des mois !".

"Il y en a beaucoup des couples bizarres !"

De son côté, Sarah Fraisou, qui n'a pas non plus été épargnée par les peines de coeur après plusieurs divorces, a voulu prendre la défense de sa camarade des Anges 9 sur les réseaux sociaux. "C'est incroyable de partager la vie d'une femme en lui faisant croire monts et merveilles, alors que vous êtes en train de la tromper. Et en plus de ça, elle apprend que votre sexualité n'est pas celle que vous lui avez vendue dès le départ", déclare celle qui s'est récemment confiée sur sa perte de poids, avant de déraper : "Aujourd'hui, il y en a beaucoup des couples bizarres ! Il y a des couples libertins, y a des couples bi, il y a des couples gays, y a des couples qui aiment les transgenres... Il y a beaucoup de variétés de personnes dans ce monde, mais soyez clair dès le départ !".

"Que dire..."

Cette comparaison lui a valu la colère de Sam Zirah qui a partagé l'extrait sur TikTok et a déclaré : "Que dire... En fait, je crois que Sarah Fraisou a cru qu'il y avait les couples hétéros et qu'il y avait les autres. Elle a cru qu'elle était dans Les Marseillais vs Le Reste du Monde. Mais il y a aussi des candidates qui devraient un peu plus réfléchir avant de parler, des candidates qui devraient tourner leur langue 7 fois dans leur bouche avant de l'ouvrir, mais bon... Il y a de tout hein ! C'est comme les couples".

