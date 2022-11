Emilie Amar trompée par son mari avec des escorts : effondrée, elle affiche les preuves

L'ancienne candidate des Anges 9, Emilie Amar, est au plus mal. Au mois de juillet 2022, elle apparaissait pourtant plus heureuse que jamais lors de son mariage avec Bruno, âgé de 25 ans de plus qu'elle. Un bonheur qui lui a fait beaucoup de bien après ses gros problèmes de santé suite à une opération de chirurgie esthétique.

Au mois d'août dernier, elle avait également déclaré avoir vécu un enfer sur le tournage de Friends Trip 2 à cause d'un autre candidat. Elle a expliqué à Society qu'il aurait été très insistant avec elle le soir de leur élimination : "J'étais seule dans une chambre avec ces deux mecs, et il m'a fait des avances toute la soirée, il était si insistant que j'ai eu peur et je me suis enfermée dans la salle de bains pendant des heures". Durant le tournage déjà, il avait l'habitude de "rentrer dans la douche, me tirer par le bras pour me sortir toute nue", a-t-elle poursuivi.

"Il voulait me ramener chez ses trans du quotidien"

Ces dernières heures, celle qui a balancé sur la prostitution dans la télé-réalité fait de nouveau le buzz sur les réseaux suite à une terrible découverte qu'elle a faite sur son mari. "Vous vous souvenez de ma story d'hier ? Avec ma soeur, on avait préparé une belle table et un bon dîner pour mon mari qui travaille dur et finit tard... Jusqu'à 20h30 hier (parfois 23h, minuit, 2h...). En fait, il avait fini à 15h30 à Juans les Pins dans son cabinet et le temps de descendre à Cannes... Il est arrivé si tard... Ah non il s'est arrêté ailleurs entre-temps, c'est un grand patron", a-t-elle écrit en légende d'une capture d'écran sur laquelle on voit son mari prendre rendez-vous avec une escort-girl.

"Il a fui la maison en essayant de m'embarquer chez ses escorts juste avant que je comprenne qu'il voulait justement me ramener chez ses trans du quotidien, semaine, week-end", a-t-elle ajouté. "Comment le banquier ne s'est pas posé de questions d'autant de retraits en liquide dans la semaine ? C'est vrai que ça peut paraître récurrent pour un homme de son niveau, pendant que sa femme devait faire les courses chez Lidl, qu'il calculait le moindre euro et qu'elle est à découvert. C'est dingue !", s'est étonnée Émilie, bouleversée, avant de publier une photo d'une plaquette de médicaments qui semble être du Viagra : "Toujours avec ça dans leur jeans les hommes de 50 ans j'imagine ? J'ai un homme qui me touche qu'après avoir payé des trans entre midi et deux au boulot. La manipulation d'un homme de 53 ans qui a détruit une femme en parcours de PMA des mois !", a-t-elle ensuite déclaré.

"Je suis en état de choc !"

"Je suis en état de choc ! Voilà ce qu'il fait le week-end quand je l'attends et qu'il emmène son petit au rugby. Il fait genre qu'il regarde le match", a également confié l'ancienne candidate, avant d'inquiéter les internautes : "Il a envoyé quelqu'un à la maison. Si il m'arrive quoi que ce soit, et je suis prête à perdre la vie, le reste qui est encore pire est déjà envoyé. On sait qu'il y a quelqu'un dehors. Dans le jardin. Qu'on m'enterre vivante si il faut après avoir vu mon mari se masturber pendant que je lui sortais les preuves de ses tromperies avec ses TRANS alors qu'il me répétait que c'était les blessures d'abandon qui parlaient à ma place !! Que je devais être plus forte que l'imaginaire".

"Je ne veux rien garder"

Le lendemain matin, elle a donné de ses nouvelles après avoir tenté de parler avec son mari. Une discussion qu'elle a filmée et on peut dire qu'elle est lunaire. "J'ai merdé et je m'en excuse. Je m'excuse de t'avoir fait du mal. J'ai voulu vivre ce truc et je l'ai vécu", assure son mari, devant une Emilie totalement hallucinée.