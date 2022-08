"Il rentrait dans la douche pour m'en sortir toute nue" : deux stars de télé-réalité balancent sur le comportement toxique de candidats

La télé-réalité, c'est bel et bien terminé pour elles ! Emilie Amar et Nathanya Sonia ne gardent pas de bons souvenirs de leurs participations à ces émissions. Dans un entretien accordé à Society, Nathanya a balancé sur les méthodes douteuses des productions des Anges et des Marseillais. Toujours dans le même article, la candidate déclare avoir été harcelée sur le tournage des Anges 11 par une star du programme.

"Il hurlait 'Tu me suces la b*te ?' devant tout le monde"

"Il était privilégié, il avait tous les droits. Il me voyait, il me disait que j'étais une escort et il hurlait 'Tu me suces la bite ?' devant tout le monde", révèle celle qui s'est clashée avec Magali Berdah. Des propos confirmés au magazine par une personne qui travaillait sur ce tournage : "On lui excuse tout parce qu'il a beaucoup de followers... Il a eu des comportements très homophobes à mon égard et il a frappé le présentateur. Et pourtant, au montage, on s'est arrangés pour qu'il parte dignement".

"Il était si insistant que j'ai eu peur"

Emilie Amar, qui s'est récemment mariée avec son amoureux de 25 ans de plus qu'elle, aurait elle aussi vécu un enfer avec un certain candidat dans Friends Trip 2 en 2016 : Ricardo Pinto. Elle explique à Society qu'il aurait été très insistant avec elle le soir de leur élimination. "J'étais seule dans une chambre avec ces deux mecs, et il m'a fait des avances toute la soirée, il était si insistant que j'ai eu peur et je me suis enfermée dans la salle de bains pendant des heures".

Durant le tournage déjà, il avait l'habitude de "rentrer dans la douche, me tirer par le bras pour me sortir toute nue", raconte-t-elle. Contacté par le magazine, Ricardo a refusé de réagir à ces accusations.

Vu ce qu'elles affirment avoir vécu, on comprend pourquoi les deux anciennes candidates ne veulent plus participer à ce genre de tournages...