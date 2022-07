Les Anges : une ex-candidate culte s'est mariée... et son mari a 25 ans de plus qu'elle !

Les Anges : une ex-candidate culte s'est mariée... et son chéri a 25 ans de plus qu'elle !

Elle a quitté le petit monde de la télé-réalité mais elle continue de faire parler sur les réseaux : Emilie Amar est désormais mariée ! La candidate culte des Anges, vue aussi dans Friends Trip, s'est fait passer la bague au doigt ce samedi 23 juillet 2022. Et son chéri a en fait 25 ans de plus qu'elle ! Découvrez les photos de la cérémonie et la robe au décolleté (très) plongeant de la bombe.