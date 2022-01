Luna Skye et Emilie Amar en guerre ? Elle dément et clashe leur médecin qui "a dit des horreurs"

Luna Skye et Emilie Amar en guerre ? La candidate dément et s'explique

Récemment, elle était dans Les Marseillais à Dubaï et dans Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6 sur W9. Luna Skye avait parler pour son ancien couple avec Paga. Mais récemment, c'est pour une toute autre histoire que l'influenceuse a fait parler d'elle. Suite à des injections d'acide hyaluronique dans les fesses, la candidate de télé-réalité a eu une infection dans le sang. Et il se trouve qu'une ex candidate, Emilie Amar, a eu le même problème en moins grave à cause d'injections... faites par le même chirurgien.

Mais plusieurs internautes ont remis en doute les confidences d'Emilie Amar (Les Anges), pensant qu'elle voulait tirer partie du buzz autour de Luna et de ses hospitalisations. Le blogueur Aqababe a lui-même déclaré dans sa story Instagram : "Y'a des comptes qui rigolent sur Luna là en ce moment elle qui est malade, perfusée de partout, qui sait pas si elle va mourir", "c'est une victime", "et t'as Emilie Amar la meuf qui s'est remise de ses opérations, son état de santé est stable, elle a zéro problème de foie". "Tu veux sa lumière, tu utilises son no pour ta cause de recherche de buzz" a-t-il même lâché.

Mais Luna Skye, qui a reçu la visite d'Aqababe à l'hôpital, a expliqué dans sa story Instagram : "Je lui ait fait lire les documents qui prouvent qu'Emilie a vraiment été malade". "On est pas du tout en guerre elle et moi" a aussi assuré celle qui est dans la famille du RDM. D'ailleurs, Emilie Amar est même venue voir Luna Skye à l'hôpital. Preuve qu'elles sont même amies.

"Même si Emilie a eu une infection moins pire que moi et n'a pas été hospitalisée dans mes conditions, ça n'empêche pas que ce qu'elle a vécu n'est pas normal et mérite justice" a ajouté celle qui était entre la vie et la mort, "elle n'aura pas à se faire opérer" donc "on devrait tous se réjouir qu'elle aille mieux", "y'a pas de degrés dans le malheur des gens".

Luna balance sur son chirurgien : "Pendant des mois j'ai fait confiance à quelqu'un qui me démontait dans mon dos"

Luna qui a été rapatriée en France pour être opérée et hospitalisée ici a ensuite raconté comment elle s'est rapprochée d'Emilie. "Je vais vous dire comment Emilie et moi on s'est soudées : à l'époque mon chirurgien me disait qu'Emilie était folle, qu'elle avait seulement eu une petite inflammation et s'inventait des vies pour avoir le soutien des gens. Il me demandait d'arrêter de lui parler. Du coup Emilie a dit au chirurgien : 'Pourquoi Luna me parle plus ?'. Il lui a répondu : 'Parce que Luna est folle'. Vous avez capté le jeu vicieux" a ainsi déclaré la DJette.

Mais "un jour j'ai cramé une conversation où il était hyper hypocrite avec Emilie et j'ai réalisé que s'il arrivait à faire un double jeu avec elle, il en était capable avec moi aussi" a détaillé Luna, "alors j'ai appelé Emilie et de là, elle m'a dit toutes les horreurs qu'il disait sur moi pendant que j'étais en train de souffrir à l'hôpital". En clair, "pendant des mois j'ai fait confiance à quelqu'un qui me démontait dans mon dos".