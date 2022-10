"Quand je faisais 120 kilos, je n'avais aucun complexe" : Sarah Fraisou partagée sur son corps depuis sa perte de poids

Depuis qu'elle a été rendue célèbre dans Les Princes de l'amour 2 en 2014, Sarah Fraisou enchaîne les régimes et tente par tous les moyens de perdre du poids. Elle a eu recours à plusieurs chirurgies esthétiques et il y a quelques mois, elle a surpris tout le monde en dévoilant sa nouvelle technique : se plâtrer le ventre. Depuis quelque temps, elle suit un rééquilibrage alimentaire afin de perdre qui lui a totalement changé la silhouette.

"Je n'avais aucun complexe"

Alors qu'elle est en train de parler à ses abonnés sur Snapchat, Sarah Fraisou se rend compte qu'elle un peu de peau qui pend au niveau du ventre. "J'ai de la peau sa mère ça me casse la tête... Vous vous imaginez vous perdez du poids et vous avez de la peau comme ça ?", s'agace-t-elle.

"J'ai remarqué un truc, à l'ancienne, en étant plus ronde, je faisais 120 kilos quand même, j'en avais rien à foutre et je n'avais aucun complexe. Je montais mon ventre, j'en rigolais et c'était moi ! Avec les critiques sur les réseaux sociaux, ils m'ont mis des complexes !", ajoute celle qui s'est récemment mariée pour la quatrième fois.

"Je ne regrette pas d'avoir perdu du poids"

"Aujourd'hui je ne regrette pas d'avoir perdu du poids, mais la seule chose que je regrette c'est de ne pas rester moi-même et tout assumer... La perfection n'existe pas ! On a tous de la peau, on a tous grossi, on a tous maigri... Il faut juste s'assumer comme on est !", continue celle qui a été la cible de nombreuses critiques suite à son soutien à Aurélie Preston, avant de conclure : "Moi je me plais dans mon corps (...) j'aime bien comment je suis, mais si je peux encore m'améliorer pourquoi pas !"