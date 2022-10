Sarah Fraisou dénonce ses ouvriers à Dubaï : accusée d'"esclavage moderne", elle craque et fond en larmes

"Se plaindre parce que les travailleurs profitent de votre gentillesse, c'est normal !"

La jeune mariée, très énervée par la sauce qui était en train de monter, a rapidement réagi en story. "Son tweet m'a complètement choqué ! Une dinguerie ! Cette personne-là tweete énormément de choses pas gentilles sur moi. Et ce tweet me dérange. Des travailleurs étrangers ? Moi, je ne fais pas la différence... Je m'en tape ! Ça ne me regarde pas qui emploie la société que je paie. Ensuite, quand ils ont leur heure de pause, ils sont à la maison et je leur fais à manger. Et ici, il fait toujours 35° ! Alors quand tu parles d'esclavagisme, retourne en cours d'Histoire. Les esclaves étaient forcés, battus et n'avaient pas de salaire ! Arrêtez de vouloir tout le temps sortir des sauces. Se plaindre parce que les travailleurs profitent de votre gentillesse, c'est normal !", s'est-elle agacée.