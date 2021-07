Sara (Les Princes de l'amour 8) en couple avec un footballeur : elle officialise enfin ❤️

Les Princes et les princesses de l'amour 4 (ou Les Princes de l'amour 8) : (re)découvrez le départ de Sara avec Julien

Dans Les Princes et les princesses de l'amour 4 (ou Les Princes de l'amour 8), sur W9, Sara Arfaoui est repartie en couple avec Julien, mais leur relation n'a pas duré à l'extérieur. Huit mois plus tard, la jolie italienne n'est plus célibataire ! Depuis quelques mois, une rumeur affirme qu'elle fréquente désormais le footballeur de Manchester City, Ilkay Gündogan. Une rumeur qu'elle a enfin officialisée en photo sur Instagram ce 21 juillet 2021. Oui, Sara est bien en couple avec le sportif !