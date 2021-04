Rawell (Les Vacances des Anges 4) et Julien séparés : les raisons de leur rupture enfin dévoilées 💔

Même si on ne l'a pas beaucoup vu à l'écran, Rawell et Julien étaient hyper proches dans Les Vacances des Anges 4, mais ils ne sont pas allés plus loin car la soeur de Rania était en couple au moment du tournage. Elle a finalement quitté son petit ami après l'aventure pour se mettre avec l'ex de Sara (Les Princes et les princesses de l'amour 4). Une belle histoire qui n'a pas duré : "Oui, c'est fini. On l'a voulu", a annoncé Rawell fin mars.

Julien explique sa rupture avec Rawell

"Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas eu de disputes, de tromperies ou autre", a-t-elle précisé. Du coup, pour quelle raison l'ex de Thomas et Julien se sont-ils séparés ? Le candidat des Vacances des Anges 4 a enfin expliqué leur rupture dans une interview accordée à Télé Star : "Ça se passait bien mais c'était l'euphorie de l'aventure, le fait d'être en vacances. En revenant à la vie réelle on s'est rendu compte que nos modes de vie ne correspondaient pas. On s'est séparé mais pas en mauvais termes. Il n'y a pas eu d'embrouille ni de tromperie. Ça ne collait pas, tout simplement."

Tout semblait pourtant bien parti pour que ça dure entre Rawell et Julien : "On s'est rapproché avec Rawell sans arrière pensées. Notre couple s'est construit à l'extérieur de la villa. Ensemble, on avait vraiment eu un feeling, on rigolait bien. On avait envie de plus. On a rien forcé, tout s'est fait naturellement."