Rawell (Les Vacances des Anges 4) et Julien s'avouent "leur coup de coeur inexpliqué" (EXCLU VIDEO)

En quelques semaines de diffusion seulement, il s'est déjà passé pas mal de choses dans Les Vacances des Anges 4, entre le flirt entre Nicolas et Angèle, le départ de Leana et Emma Keitmann, les embrouilles de Rawell avec Allan Guedj, Thomas ou encore Sarah Fraisou, sans oublier le gros râteau que Inès a mis au cousin de Kevin Guedj. L'aventure est loin d'être terminée, préparez-vous donc à de nouveaux rebondissements, disputes, clashs et rapprochements.

Rawell et Julien se rapprochent

Rawell et Julien commencent d'ailleurs à s'apprécier de plus en plus. Leur complicité ne cesse de grandir et, comme on peut le voir dans un extrait exclu du prochain épisode des Vacances des Anges 4, ils avouent même avoir eu un coup de coeur l'un pour l'autre.

"On apprend à se connaître et plus j'apprends à le connaître, plus c'est quelqu'un que j'apprécie. Je sais que je lui plais. C'est un coup de coeur inexpliqué que je ne peux pas contrôler", avoue l'ex de Thomas en interview. Julien, lui, se projette déjà avec Rawell, mais il ne souhaite pas une relation "de 2-3 jours" : "Ça ne m'intéresse pas", confie l'ex de Sara (Les Princes et les princesses de l'amour 4). Alors, vont-ils commencer une love story ou rester de simples potes ?

En couple, pas en couple ?

Certains connaissent déjà la suite puisque Julien et Rawell ont révélé s'être mis en couple après le tournage des Vacances des Anges 4 : la soeur jumelle de Rania a d'ailleurs quitté son petit ami. Et alors qu'ils semblaient filer le parfait amour, ils ont finalement pris la décision de rompre il y a quelques semaines : "Oui, c'est fini. On l'a voulu. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas eu de disputes, de tromperies ou autre. Ça ne sert à rien de se poser la question, après peut-être, mais alors je ne suis pas au courant", a balancé Rawell sur les réseaux sociaux. Leur relation n'aura donc pas duré longtemps, dommage 😓