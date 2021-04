Rawell (Les Vacances des Anges 4) accusée de mentir sur Allan et Maissane, elle s'emporte (EXCLU)

Non, Maissane et Allan Guedj ne sont plus en couple depuis 10 couples parfaits 4 ! Ils ne se sont jamais vraiment exprimés sur leur rupture, mais on sait que tout est réellement terminé entre eux même si Maissane montre légèrement le contraire dans Les Vacances des Anges 4. Depuis le début de l'aventure, elle ne voit pas d'un très bon oeil le rapprochement entre Inès Sberro et Allan Guedj et met tout en oeuvre pour gâcher leurs possibles tête à tête. Est-elle jalouse ? Apparemment non.

Rawell VS Allan, Maissane et Thomas

Maissane assure ne plus ressentir aucun sentiment pour le cousin de Kevin Guedj, mais les candidats doutent de sa version, surtout Rawell qui, dans un extrait exclu de l'émission de NRJ 12, laisse entendre que Allan Guedj et son ex se sont revus en cachette peu de temps avant l'aventure.

Une info que l'ex-participant aux Marseillais aux Caraïbes dément formellement, sauf que la soeur jumelle de Rania est sûre d'elle. Le ton commence alors à monter entre Allan et Rawell, mais la Marseillaise pète un vrai câble lorsque son ex, Thomas, l'accuse d'inventer toute cette histoire : "Tu es une menteuse, je n'ai jamais dit ça", balance-t-il ! Et là, demi-tour express de Rawell pour s'attaquer à l'ex de Leana ! Est-ce à cause de cette dispute qu'elle a été virée des Vacances des Anges 4 ? Affaire à suivre !