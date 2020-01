Sara Canning (The Vampire Diaries) : que devient l'interprète de Jenna depuis son départ ?

Bientôt trois ans que The Vampire Diaries a pris fin à la télévision américaine. Depuis, les acteurs ont trouvé d'autres rôles. Mais bien avant la fin du show, d'autres stars avaient quitté la série comme Steven R. McQueen, Michael Trevino, Kayla Ewell ou encore Sara Canning. A l'occasion de la diffusion ce mercredi 15 janvier du téléfilm Un enfant kidnappé chez les Amish, diffusé dès 13h55 sur TF1, on vous donne des nouvelles de l'actrice qui jouait le rôle de tante Jenna.

Que devient Sara Canning ?

Jenna n'a pas vraiment fait long feu dans The Vampire Diaries, comme toutes les copines de Rick d'ailleurs. La tante d'Elena (Nina Dobrev) et Jeremy (Steven R. McQueen) mourrait dans le final de la saison 2 suite au sacrifice de Klaus (Joseph Morgan). L'actrice a ensuite repris son rôle à plusieurs reprises pour des flashbacks dans les saisons 3, 5 et 8.

Après son départ de la série, l'actrice a enchaîné les rôles sur le petit écran. Elle a été au casting de plusieurs séries méconnues en France comme Primeval : New World entre 2012 et 2013, Hell on Wheels : l'Enfer de l'Ouest en 2014 ou encore Remedy entre 2014 et 2015. En 2017, elle est au casting de la série de Netflix Les Désastreuses aventures des orphelins Baudelaire et joue dans les saisons 1 et 2.