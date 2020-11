Santa Clarita Diet saison 4 : le créateur n'a pas abandonné l'idée d'une suite et donne ses idées

Santa Clarita Diet peut-elle quand même avoir une saison 4 ?

Après les rumeurs d'annulation de Santa Clarita Diet, la terrible nouvelle était tombée pour les fans de la série Netflix avec Drew Barrymore : elle a été annulée après 3 saisons. L'histoire de Sheila Hammond, une mère de famille qui vit dans une banlieue résidentielle américaine et se transforme en zombie, n'aura donc pas de saison 4. Sauf que le créateur du show, Victor Fresco, n'a pas encore abandonné l'idée d'une suite. Il pense que de nouveaux épisodes pourraient peut-être voir le jour.

Victor Fresco a ainsi affirmé à LADbible qu'une saison 4 de Santa Clarita Diet, c'est "ce que nous voudrions tous faire, je pense, si tout le monde était disponible. Sur le plan émotionnel, tous les participants de la série aimeraient faire une sorte de fin pour clore l'histoire". "Il y a eu des pétitions en ligne. Des centaines de milliers de personnes les ont signées" a-t-il rappelé, à propos du grand nombre de fans déçus de ne pas savoir ce qui se passe ensuite dans cette série délirante et gore. "Je me suis sentie mal parce que votre travail d'écrivain est de faire en sorte que les gens s'investissent émotionnellement dans votre série. Nous l'avons fait, puis le tapis leur a été retiré. C'était difficile à gérer" a-t-il ajouté.

Le créateur donne des idées pour la saison 4

Le créateur de Santa Clarita Diet pense que les époux Sheila (jouée par Drew Barrymore) et Joël (incarné par Timothy Olyphant) pourraient revenir dans une possible saison 4. Il a même déjà quelques idées sur ce qui se passerait pour eux. "Joel pourrait avoir une attitude différente (avec Sheila, ndlr), nous voudrions qu'il soit un peu différent dans sa façon d'aborder les choses" a-t-il indiqué, "Nous avons pensé qu'il serait amusant de faire une saison avec Joël et Sheila dans le même bateau (Joël en zombie, ndlr) - à quoi cela ressemblerait".

"Il sera intéressant de le voir avec ce déchaînement et ce qu'il devient. Donc pas seulement qui il tue et comment il tue, mais quel genre de personne il devient" a précisé Victor Fresco. Il voit aussi des changements pour Abby et Eric : "Je pense que la relation entre Abby et Eric se transformait en quelque chose d'intéressant à la fin de la série. Voir Abby comme une chasseuse de morts-vivants puisque ses deux parents sont maintenant morts-vivants".