Sandman : surprise, Netflix ajoute un épisode bonus !

C'est le 5 août 2022 que Netflix a mis en ligne l'intégralité de la saison 1 de Sandman, sa nouvelle série événement adaptée de l'oeuvre de Neil Gaiman, Mike Dringenberg et Sam Kieth, et portée à l'écran par Tom Sturridge. L'intégralité ? Pas tout à fait. Comme on a pu le découvrir ce vendredi 19 août 2022, les créateurs avaient encore une petite surprise en stock.

Un épisode bonus très spécial pour Sandman

Chose extrêmement rare avec la plateforme de streaming, c'est un épisode bonus qui a en effet été ajouté à la série cette semaine. Et pour l'occasion, l'équipe créative a vu les choses en grands pour nous en mettre plein les yeux. Premièrement, il faut savoir que cet épisode est découpé en deux parties intitulées A dream of a Thousand Cats et Calliope, qui sont en réalité des adaptations de deux histoires cultes dans les comics.

Deuxièmement, comme vous pouvez le découvrir dans la bande-annonce (voir dans notre diaporama), cette séparation a permis aux créateurs d'imaginer deux ambiances différentes avec une première moitié en version animation et une deuxième moitié en live-action. De quoi toujours plus jouer sur le concept de rêves et bouleverser les codes de cette série pas comme les autres.

Enfin, troisièmement, sachez que cet épisode bonus est porté par de nombreux caméos qui devraient faire le bonheur de tout le monde. Alors que Tom Sturridge est bien évidemment toujours présent en tant que Morpheus, celui-ci est cette fois-ci entouré de Sandra Oh (Grey's Anatomy) en tant que The Prophet, James McAvoy (X-Men) qui est l'Homme aux cheveux d'or, David Tennant (Doctor Who) se glisse dans la peau de Don, tandis que Michael Sheen (Good Omens) interprète un personnage prénommé Paul.

Un retour rassurant pour l'avenir de la série ?

Un épisode bonus qui se montre rassurant vis-à-vis de l'attachement de Netflix envers la série alors qu'une saison 2 n'a toujours pas été commandée. Surtout, celui-ci confirme que Neil Gaiman et Allan Heinberg, les deux créateurs, ne manquent pas d'idées.

Interrogé récemment par ETOnline, le duo a confirmé qu'il était déjà "en train de poser les bases pour une suite" et qu'il "adorerait pouvoir faire une saison 2" car toutes les personnes impliquées sur ce projet "aime Sandman". On croise les doigts.