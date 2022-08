Sandman : une saison 2 à venir ? "Vous n'êtes pas prêts", les créateurs et acteurs teasent la suite

Après American Gods et Good Omens, c'est une autre oeuvre de Neil Gaiman qui a fait son arrivée en série. Dans Sandman, on suit le seigneur des rêves Morpheus (Tom Sturridge) qui tente de reconstruire son royaume après avoir été retenu en otage pendant plus d'un siècle. L'ultime scène de la saison 1, dispo depuis ce vendredi 5 août sur Netflix (découvrez notre avis sur Sandman) laissait clairement la porte ouverte à une suite et à une confrontation entre Morpheus et Lucifer qui n'est pas joué par Tom Ellis mais par Gwendoline Christie.

Une saison 2 surprenante à venir

Pour l'instant, Netflix n'a pas officiellement commandé de saison 2 pour Sandman mais vu le succès (la série est déjà numéro 1 du top des programmes les plus vus dans de nombreux pays dont la France), cela ne nous étonnerait pas. En tout cas, le showrunner Allan Heinberg et le producteur et créateur Neil Gaiman ont déjà des idées pour la suite. "Nous avons eu des conversations préliminaires dans l'espoir d'une saison 2 et nous sommes très excités par ce que l'on pourrait faire" a confié Allan Heinberg à Newsweek. Et Neil Gaiman d'ajouter : "La saison 2 sera le début du rematch entre Lucifer et Morpheus (...) Vous ne savez pas ce qu'il va se passer et vous n'êtes pas prêts pour la tournure que ça va prendre" a-t-il assuré. De quoi nous mettre déjà l'eau à la bouche !

De son côté, Tom Sturridge a tenu à rappeler que la suite n'est pas encore confirmée. "Nous sommes dans l'ignorance" a confié l'acteur britannique qui déclare qu'en cas de saison 2, il souhaite suivre les comics. "Je veux continuer de raconter cette histoire extraordinaire car elle va dans des endroits incroyables" a-t-il confié. Nous aussi on veut une suite !