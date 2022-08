Sandman : des problèmes sur les images dans la série ? Netflix répond après une pluie de commentaires

Dans Sandman, on suit le seigneur des rêves, Morpheus (Tom Sturridge), qui tente de reconstruire son royaume. Dans la série, adaptée des comics de Neil Gaiman, on peut notamment retrouver Lucifer Morningstar mais pas sous les traits de Tom Ellis. Mais ce n'est pas la seule chose qui a perturbé les abonnés de la plateforme.

Des problèmes d'images dans Sandman ?

Comme avec chaque série adaptée d'une oeuvre de Neil Gaiman, les effets visuels ont été particulièrement travaillés... et ça a un peu déboussolé certains spectateurs qui ont commencé les épisodes. En cause ? L'aspect de l'image qui est un peu étendu en hauteur. Sur Twitter, de nombreux abonnés américains ont posté des messages. "5 minutes de Sandman et j'en ai déjà marre de la distorsion de l'image. Ça n'a pas l'air irréel, c'est juste mauvais" ; "Je crois que ma télé se bat contre le format de Sandman et est en train de perdre" ou encore "Pourquoi est-ce-que le format de Sandman fait n'importe quoi ?" pouvait-on lire en commentaires sur les réseaux sociaux.

Netflix répond

Après les nombreuses plaintes, Netflix a décidé de s'exprimer auprès de Variety. La plateforme confirme que ces distorsions ne viennent pas de vos télés et sont voulues par les créateurs de la série. "Comme vous pouvez le noter, beaucoup d'environnements sont surréalistes dans la série et comme nous le disons, c'est à ça que ressemble un rêve" a fait savoir la plateforme dans un communiqué. Un commentaire qui ne va certainement pas réconcilier les abonnés avec ces images un peu déroutantes...