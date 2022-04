Sam Heughan (Outlander) a auditionné (et été recalé) pour Superman : "Je devais changer ma silhouette"

Sam Heughan a changé son régime alimentaire pour se muscler et obtenir des rôles : "Je devais changer ma silhouette"

Sam Heughan est connu pour son rôle de Jamie dans la série Outlander, où il donne la réplique à Caitriona Balfe qui interprète Claire. Alors que la saison 6 d'Outlander est actuellement diffusée sur Netflix, l'acteur écossais s'est confié dans le podcast Just for Variety sur sa carrière, et son arrivée aux Etats-Unis pour passer des auditions. Il a expliqué avoir dû changer son régime alimentaire pour auditionner : "J'ai grandi comme un pescetarien, ou une sorte de végétarien-pescetarien", "je n'ai commencé à manger de la viande que lorsque je suis arrivé en Amérique, à l'âge de 24 ans".

"Je me souviens de la première fois que j'ai mangé du poulet et que, tout à coup, je me suis dit : 'Oh mon Dieu, j'ai toute cette énergie et je n'ai pas faim tout le temps'" a précisé Sam Heughan, "C'était le début de mon arrivée en Amérique, je suppose, et des processus d'audition, et j'ai réalisé que je devais changer ma silhouette pour le genre de rôles auxquels je me présentais". Eh oui, l'interprète de Jamie qui a eu du mal à tourner une scène dans la saison 1 d'Outlander a commencé à manger de la viande, de la protéine animale, pour se muscler et ainsi pouvoir décrocher des auditions des rôles qu'il voulait.

"À l'époque, j'auditionnais pour Superman, j'avais un entraîneur (...) qui me disait : 'Mange plus de protéines'"

Sam Heughan a même avoué avoir passé une audition pour jouer le célèbre Superman / Clark Kent / Kal-El : "À l'époque, j'auditionnais pour Superman, j'avais un entraîneur et il me disait : 'Tu dois devenir plus grand, tu dois pouvoir remplir la cape', il me disait : 'Mange plus de protéines'".