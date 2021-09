Saïd Bogota (Taxi 5, Pattaya) condamné à 16 ans de prison pour tentative d'assassinat

L'acteur vu dans Taxi 5 et Pattaya a été condamné à 16 ans de prison

Vous avez sans doute vu Saïd Bogota dans Taxi 5, la nouvelle version de Taxi avec Franck Gastambide et Malik Bentalha (Samy Naceri et Frédéric Diefenthal étaient les stars de la saga originale). L'acteur était aussi à l'affiche du film Pattaya, ou encore dans le programme court Kaïra Shopping sur Canal+ et la web-série Les Déguns. Eh bien c'est pour une toute autre actualité qu'il fait la Une.

Comme annoncé par l'AFP, ce mardi 21 septembre 2021, Saïd Bogota a été condamné à 16 ans de prison par la cour d'assises pour mineurs d'Evry, dans l'Essonne. Une peine pour enlèvement, séquestration, violences et tentative d'assassinat. Deux complices qui ont activement participé aux faits ont été condamnés à des peines de 10 et 13 ans de prison. En revanche, un complice qui est mineur a été acquitté.

Saïd Bogota et des complices avaient enlevé un jeune de 17 ans, qu'ils avaient séquestré, frappé et violenté

Saïd Bogota et ses complices avaient enlevé un jeune apprenti mécanicien parce qu'il était en couple avec l'ex-copine de l'acteur. Saïd Bogota ne supportant pas que son ex-petite amie se mette en couple avec un autre homme a enlevé son nouveau chéri, âgé de 17 ans, en décembre 2018. Un kidnapping sur le lieu de travail de la victime, à savoir un garage d'Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne.

L'acteur et ses complices ont frappé et volé le téléphone du jeune, avant de le ligoter et de l'emmener dans une cave d'immeuble d'une cité de Saint Chéron, dans l'Essonne. Il était séquestré là-bas, enfermé pendant que Saïd Bogota et ses amis l'ont "passé à tabac avec une clé à molette", "aspergé de jets d'acide et de gaz lacrymogène en plein visage", ou encore lui ont fait boire de l'acide chlorhydrique de force.

Une voisine a fini par entendre du bruit venant de la cave et pour éviter de se faire prendre, les ravisseurs ont emmené la victime ailleurs, dans un champ isolé. Alors qu'il était déjà au plus mal suite aux violences et avait du mal à respirer, ils ont continué de le battre. Saïd Bogota a notamment reconnu avoir porté "une vingtaine de coups de crochet de remorquage au crâne" du jeune. Puis ils lui ont tiré "deux tirs de flashball à courte distance à la tête".

"Je suis obligé de le tuer", "Il faut le terminer"

Comme l'a rapporté Le Parisien présent au procès, Saïd Bogota avait vraiment envie d'assassiner le nouveau mec de son ex. "Je suis obligé de le tuer" aurait-il dit, un complice aurait cependant répondu : "Non, si on fait ça, on est dans la merde". "Non, on est obligés, on est allés trop loin et il a vu nos visages. Il faut le terminer" aurait alors affirmé le comédien.

Il a aspergé la victime d'essence et l'a incendié. L'apprenti mécanicien a fait semblant d'être mort et a réussi à se lever et à partir en courant, à moitié nu et en sang. Arrivée dans un pavillon, une dame lui est venue en aide. "Après les faits, il est resté à l'hôpital pendant 3 jours et a ensuite été hospitalisé à domicile pendant 1 mois" a raconté son avocat, Me Francis Szpiner. Une experte psychologue a ajouté : "Il a eu peur de mourir. Il avait une très forte peur de représailles et souffre d'hypervigilance, il fait des cauchemars et est anxieux".