Ryan Murphy : accusé d'une fausse promesse d'aide pour le fils de Naya Rivera, il réagit

Ryan Murphy, une fausse promesse de fonds pour le fils de Naya Rivera ?

En juillet 2020, le corps de Naya Rivera avait été retrouvé dans le lac Piru, en Californie (Etats-Unis). Le médecin légiste avait révélé après l'autopsie que l'interprète de Santana dans Glee était morte noyée de façon accidentelle. Son fils Josey Dorsey, présent au moment de la noyade, avait révélé à la police avoir été sauvé par sa mère avant qu'elle ne coule.

Suite à son décès tragique, Ryan Murphy, le créateur de Glee, avait promis avec les producteurs de la série de créer un fonds universitaire pour Josey Drosey, le fils de Naya Rivera et Ryan Dorsey. Dans un communiqué de presse à ET Online, Ryan Murphy, Brad Falchuk et Ian Brennan avaient ainsi déclaré : "Nous sommes de tout coeur avec sa famille, en particulier sa maman Yolanda, qui faisait partie intégrante de la famille Glee, et son fils Josey. Tous les trois, nous sommes actuellement en train de créer un fonds d'études pour le magnifique fils que Naya aimait par-dessus tout".

Mais George Rivera, le père de Naya Rivera et grand-père de Josey Dorsey, a accusé Ryan Murphy d'avoir menti sur ce fonds universitaire qui n'aurait toujours pas été créé. "Tout le monde doit savoir ce que Ryan Murphy a vraiment fait... ou plutôt n'a pas fait" avait-il écrit sur Twitter. En colère, George Rivera avait expliqué que le créateur de Glee mais aussi American Horror Story, The Politician ou encore Ratched aurait fait des "promesses non tenues" et des "gestes creux". "Il est aussi superficiel que les décors qu'ils créent sur scène" avait-il même lâché.

Ryan Murphy répond au père de Naya Rivera

ET Online a alors publié la réponse de Ryan Murphy. Ce dernier a assuré avoir bel et bien commencé à lancer les procédures administratives pour la création du fonds universitaire pour Josey Dorsey. "Un représentant de Ryan Murphy a dit que lui et les créateurs de Glee ont été en contact avec la succession de l'actrice pour avancer avec la création d'un fonds d'études pour son fils" a ainsi écrit le média.

"Ryan Murphy, Brad Falchuk et Ian Brennan se sont engagés à financer et à créer un fonds d'études pour son enfant par le biais de la fiducie de succession de Naya Rivera, et ont eu des conversations répétées avec les exécuteurs testamentaires appropriés de sa succession" est-il précisé, preuve que les démarches auraient donc bien été entamées contrairement à ce qu'a tweeté le père de Naya Rivera.