Rudy Pankow (Outer Banks) abusé et manipulé par sa copine ? L'acteur pousse un coup de gueule

La copine de Rudy Pankow abusive envers lui ?

Découvert du grand public grâce à la série Outer Banks - dont la saison 2 est actuellement disponible sur Netflix, Rudy Pankow est loin de pouvoir savourer pleinement le succès de son début de carrière. En cause ? L'interprète de JJ Maybank est régulièrement victime de commentaires haineux sur sa vie privée et plus particulièrement sur son couple.

L'an passé, l'acteur officialisait en effet sa relation avec Elaine Siemek, une jeune femme présente dans l'équipe technique de la fiction. Or, si leur histoire a bien évidemment été saluée par une partie du public à l'époque, elle n'a également pas échappé à de nombreuses critiques. Depuis plusieurs mois maintenant, certains internautes n'hésitent pas à s'en prendre à sa compagne en l'accusant de le manipuler et de se servir de lui, ce qui a notamment contraint Elaine Siemek à bloquer ses réseaux sociaux pour échapper à cette méchanceté.

Le comédien pousse un coup de gueule

Une situation hallucinante qui a finalement motivé Rudy Pankow à réagir à travers un gros coup de gueule. Sur son compte Instagram, le comédien de 22 ans a dans un premier temps posté une jolie photo de son couple afin de célébrer leur amour, accompagnée ensuite d'un message dans lequel il a décidé de mettre les choses au clair.

"Je parle aujourd'hui pour pointer du doigt l'irrespect et le harcèlement que quelqu'un que j'aime profondément reçoit désormais au quotidien, a-t-il déclaré avec colère. C'est arrivé à un degré où tous les mensonges qui sont balancés et toutes les accusations qui sont faites ont dépassé le stade normal de haine." Le comédien l'a notamment assuré, ces tristes accusations ne peuvent pas être plus éloignées de la réalité, "Non seulement elle n'est pas ce dont elle est accusée, mais elle est surtout l'exact opposée. Accuser quelqu'un que vous ne connaissez pas d'être abusif et manipulateur, ça n'a rien de normal. Encore plus quand vous ne connaissez rien à la relation."

"Je suis vraiment heureux avec elle"

Enfin, en plus de faire une leçon sur le comportement à avoir sur les réseaux sociaux et le harcèlement en ligne, notamment quand on se cache anonymement derrière un pseudo, Rudy Pankow a rappelé à quel point il était idiot de se faire des films simplement sur la base de sa gestion de ses propres comptes, "Je suis vraiment heureux avec elle. Je sais que je ne montre pas toujours régulièrement sur les réseaux sociaux à quel point nous sommes heureux ensemble, mais c'est mon choix de garder ces instants privés. Donc à tous ceux qui créent tant de choses déplaisantes et se permettent des opinions sur la personne que j'aime et ma relation, il est temps d'arrêter."