Plus belle la vie : victime de "fake news", David Ban (Valentin) réagit aux "abrutis" qui l'accusent

Il y a quelques jours, un Français s'est retrouvé au centre d'un petit badbuzz à la suite d'un reportage diffusé sur CNews. En cause ? Ce dernier, touché par la Covid-19, apparaissait sur un lit de réanimation et dévoilait au journaliste son regret de ne pas avoir pris ce virus plus au sérieux. Un témoignage comme un autre depuis le début de cette pandémie, qui a malheureusement fait une victime collatérale : David Ban.

David Ban payé par Emmanuel Macron pour alarmer sur la Covid-19 ?

Le rapport avec l'acteur de Plus belle la vie ? Des téléspectateurs (qui ont visiblement besoin de lunettes) ont rapidement laissé entendre qu'il s'agissait de lui durant le reportage. Une rumeur qui a fait le tour des réseaux sociaux et qui, malheureusement pour l'interprète de Valentin au Mistral de France 3, est devenue hors de contrôle à la suite d'une autre actualité.

En effet, quelques jours plus tard, le comédien est apparu aux côtés d'Emmanuel Macron durant l'un de ses déplacements à Lourdes. Or, il n'a pas fallu attendre longtemps avant de voir quelques illuminés faire le lien entre sa supposée interview lors du reportage de CNews (qui aurait, selon eux, été fabriqué pour alarmer sur la situation du Covid-19 en France) et sa présence auprès du président. Pour eux, l'acteur serait un proche de l'Etat et aurait été payé pour une telle mise en scène.

Le comédien réagit aux "fake news"

Une rumeur aussi folle qu'improbable, qui n'a pas laissé David Ban insensible. Ainsi, c'est sur Facebook que le comédien a décidé de réagir à contre-coeur à cette "fake news" ce dimanche 8 août 2021 : "Je n'avais pas prévu de réagir à ces fausses informations qui circulent sur les réseaux mais vu les messages plus débiles les uns que les autres que je reçois ça me saoule donc je vais le faire !"

Dans un premier temps, David Ban a assuré que la personne interrogée sur son lit d'hôpital n'était pas lui, "Il faut quand même être sacrément miro pour ne pas voir que je ne ressemble pas du tout à ce gars", avant de rappeler, "J'ai tellement rigolé quand j'ai vu des abrutis affirmer que c'était moi ! Non mais les gars...pour vous, tous les chauves se ressemblent ou quoi ? Vin Diesel, The Rock, Casimir, Monsieur Propre, c'est moi aussi..." Quelqu'un sait ce que faisait Franck Gastambide ce jour-là ?

"Je ne suis pas à la solde d'un quelconque parti politique"

Puis, après avoir conseillé aux personnes malintentionnées à l'origine de ces rumeurs de prendre "un Xanax" et de s'acheter "des lunettes", David Ban est revenu sur sa présence auprès d'Emmanuel Macron à Lourdes. Et là encore, la réalité est loin de l'histoire entendue sur les réseaux sociaux.

"Je me trouvais à Lourdes avec la troupe de Bernadette de Lourdes pour faire la promotion du show qui va se jouer de Avril à Octobre 2022" a-t-il expliqué sur son post Instagram, "Il se trouve que Macron était de passage à Lourdes également sur une des journées. Aucune corrélation entre les deux événement".

A en croire ses propos, cette rencontre aurait surtout été l'occasion pour lui et son équipe de rappeler au président "l'importance de la culture et du spectacle pour la ville de Lourdes car ce show crée beaucoup d'emplois, relance la culture et aide l'économie de la ville sinistrée par la crise du Covid". Autrement dit, il n'est "pas à la solde d'un quelconque parti politique" et, bien évidemment, il n'est en aucun cas "un acteur payé pour faire de la figuration pour un parti politique". Il l'a au contraire précisé, il pense avant tout à sortir son secteur de la crise économique dans laquelle il est plongé depuis plusieurs mois.