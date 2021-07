Plus belle la vie : trop de scènes de sexe dans la série ? David Ban (Valentin) réagit

Depuis que le beau temps est revenu à Marseille, la température est montée de quelques degrés dans les intrigues de Plus belle la vie. Ces derniers mois, c'est notamment la relation entre Valentin et Laëtitia qui a passé un cap avec de nombreuses scènes aussi intenses que sexy, comme celle de la poche de glace qui a probablement fait rougir d'envie un certain Christian Grey.

Trop de scènes torse nu pour David Ban ?

De quoi saouler les acteurs ? Si l'on se fie aux propos de David Ban, la réponse est non. Interrogé par Télé-Loisirs sur les nombreuses séquences torse nu dont il fait l'objet, l'interprète de Valentin a confessé être particulièrement à l'aise avec cet exercice, "J'ai toujours été sportif, donc je n'ai pas de problème avec ça."

Toutefois, il l'a confessé, il est le premier à militer pour que ces scènes soient toujours utiles et crédibles dans l'histoire, "Maintenant, j'aime bien quand c'est amené d'une manière intelligente, quand ce n'est pas gratuit. Par exemple, quand on se retrouve dans la maison domotique, la chaleur monte, il y a une raison de le faire." Dans tous les cas, il l'a assuré, l'ambiance est toujours bonne sur les plateaux quand vient le moment de se déshabiller, "On en rigole".

Aucune envie de quitter la série

Oui, heureusement que l'acteur n'est pas du genre à bouder face à ce genre de scènes quand on sait que Valentin se retrouve actuellement coincé sur une île (presque) déserte, avec pour seul vêtement... une chemise qui n'est jamais fermée.

Par ailleurs, torse nu ou non, il a également affirmé se sentir tellement bien sur les plateaux qu'il ne s'imagine pas quitter le Mistral aujourd'hui. Si la carrière de David Ban était déjà complète avant d'intégrer le casting de Plus belle la vie, c'est avec cette série qu'il s'épanouit le plus, "J'espère tellement rester ! Je profite de tout ce qui m'arrive. Il faut que les auteurs aient envie ou pas et que le public continue de l'aimer. On verra ce que l'avenir dira."