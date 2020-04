Riverdale, You, The Boys... comment les personnages de séries réagiraient face au confinement

The Boys

Sans surprise, Eric Kripke l'assure, Butcher ne devrait pas être le mec le plus civilisé du monde lors d'une telle crise. Invité à imaginer une réplique de son personnage, il a sorti celle-ci : "Garde tes deux mètres de distance mec. Tu fais un pas de plus et je prends le mât de ce drapeau juste-là et je te l'enfonce si profondément dans la gorge que le drapeau étoilé ressortira par ton cul au point que tout le monde saluera tes fesses plus tard."

Et du côté d'Homelander ? Il serait le premier à reprendre le discours de Trump en faisant passer la santé après l'économie : "Est-ce que John Wayne serait effrayé par une simple grippe ? Non. Donc sortez et dépensez votre argent. Faites en sorte que nos marchés fleurissent. Et si des millions de vieux venaient à mourir, dites-vous que pépé et mémé auront fait un sacrifice héroïque pour l'Amérique !"

