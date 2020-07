Riverdale saison 5 : à quand le début du tournage ? Camila Mendes se confie

Il faudra être encore plus patient que d'habitude pour retrouver certaines de nos séries préférées. A cause du Covid-19, plusieurs productions ont été forcées de supprimer des épisodes suite à la fermeture des plateaux de tournage. Et ce n'est pas gagné pour un retour devant les caméras : aux Etats-Unis, le nombre de cas continue d'augmenter, le pays ayant même battu un triste record quotidien le 3 juillet avec plus de 57 200 cas avérés. En tout, ce sont bientôt 3 millions de cas qui ont été recensés dans le pays et 132 400 personnes sont décédées. Des chiffres qui ne sont pas très rassurants pour les productions américaines. Mais Riverdale n'est pas vraiment concernée puisqu'elle est tournée à Vancouver au Canada.

Reprise du tournage d'ici deux mois pour Riverdale ?

Interrogée suite la reprise du tournage de la série, Camila Mendes a rappelé que la situation du Canada est, pour l'instant, plus encourageante que celle des Etats-Unis. Au Canada, le nombre de cas est en baisse (219 recensés le 5 juillet) avec en tout plus de 105 930 cas confirmés et 8693 décès. L'actrice est donc plutôt optimiste concernant le retour des acteurs sur le tournage. "Je pense qu'à Vancouver, c'est mieux que dans d'autres endroits donc je pense qu'ils vont rouvrir plus vite. Avec un peu de chance, d'ici deux mois, si tout se passe bien. Je croise les doigts" a confié l'interprète de Veronica Lodge. Le tournage pourrait donc reprendre début septembre.

Une date déjà évoquée par Deadline il y a 15 jours. Le site du magazine, souvent bien renseigné, avait expliqué que la production de Riverdale souhaitait relancer le tournage d'ici la fin août ou le début du mois de septembre. Avant de pouvoir se retrouver devant les caméras, les acteurs et équipes devront respecter une quarantaine de 14 jours lors de leur arrivée sur le sol américain. La frontière entre les Etats-Unis et le Canada est toujours fermée pour le moment et ce jusqu'au 21 juillet au moins.