Riverdale saison 4 : quand la série sera-t-elle de retour sur Netflix ?

Il va y avoir de quoi cogiter après le dernier épisode de Riverdale ! Dans l'épisode 9 diffusé mercredi dernier sur la CW et dispo chez nous en US+24 sur Netflix, on découvrait le potentiel coupable du meurtre de Jughead : Betty (Lili Reinhart). Une surprise même si certains fans ne croient toujours pas à la mort supposée du personnage joué par Cole Sprouse. Pour connaître la suite, il faudra encore un peu patienter.

Riverdale de retour le...

Eh oui, en cette période de Fêtes de fin d'année, c'est aussi l'heure des vacances pour nos séries préférées. Pour retrouver Riverdale, il faudra d'ailleurs patienter après le passage en 2020 : c'est le 23 janvier que Netflix mettra en ligne l'épisode 10 qui s'intitule Varsity Blues. La bande-annonce est quand même déjà disponible et vous pouvez la découvrir en fin d'article.

Dans ce nouvel inédit, Veronica (Camila Mendes) va s'incruster dans une fête à l'école de Jughead et on dirait qu'elle ne laissera pas Bret indifférent. Une chose qui va légèrement (c'est ironique...) énerver Archie (KJ Apa). Du drama, des révélations et encore du drama sont donc au programme, une journée normale à Riverdale quoi... A noter que la série aura bientôt droit à un tout premier crossover avec son spin-off, Katy Keene.