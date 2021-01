Rihanna : pas de nouvel album ? La chanteuse lassée par les demandes des fans

Un nouvel album en réflexion

Bon, on vous rassure tout de même, la créatrice de mode à ses heures perdues ne semble pas avoir réellement tiré un trait sur la musique. En octobre dernier, la chanteuse profitait d'un entretien avec AP pour confier avoir organisé des sessions d'écriture.

Surtout, elle révélait prendre énormément de temps pour réfléchir à la direction artistique qu'elle pourrait donner à travers ce potentiel album, "Je veux juste m'amuser avec la musique. Tout est tellement lourd aujourd'hui. Le monde dans lequel on vit est difficile. Chaque jour est bouleversant. Et la musique, je m'en sers comme d'un échappatoire. (...) Et du coup, je me demande 'Qu'est-ce que je veux sortir. Et en tant qu'artiste, comment je veux jouer avec mon art ? Comment je veux interpréter ça ? Le réimaginer ?"

Bref, un nouvel album ce n'est visiblement pas encore pour aujourd'hui, mais ça arrivera (un jour).