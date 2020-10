Rihanna en pleine polémique : son défilé Savage x Fenty très critiqué à cause d'une chanson

Rihanna crée polémique avec un hadith islamique

Le défilé Savage x Fenty qui a eu lieu ce 2 octobre 2020, et a été diffusé sur Amazon Prime Video, a encore fait beaucoup parler. Rihanna a une nouvelle fois fait la part belle à la diversité. En plus des tops comme Bella Hadid, la star avait invité la chanteuse Lizzo (connue pour son engagement dans le mouvement body positive) et l'actrice Demi Moore (âgée de 57 ans) à défiler. Dans son nouveau show, "il est toujours question d'inclusivité" avait d'ailleurs avoué Riri à Vogue Paris. Pour elle, les mannequins "sont ceux qui me donnent ce que je veux ressentir. Je me moque de leur taille, de leur silhouette, ou de leur couleur de peau ; j'inclus et j'accepte tout type de femmes".

Mais le défilé Savage x Fenty de cette année a quand même créé un gros bad buzz sur les réseaux. Pourquoi ? Parce qu'entre les performances de Travis Scott, Bad Bunny et Rosalía, il y a eu un remix d'un hadith islamique. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, un hadith est un "recueil des actes et paroles de Mahomet et de ses compagnons, à propos de commentaires du Coran ou de règles de conduite".

De nombreux internautes taclent la chanteuse

La businesswoman qui a aussi sa propre marque de maquillage cruelty-free, Fenty Beauty, a donc été attaquée sur les réseaux sociaux. Rihanna s'est même retrouvée en TT sur Twitter, de nombreux musulmans la clashant pour avoir "fait twerker" des mannequins en lingerie sur un hadith islamique. C'est "très très très grave" a lâché un internaute, un autre ne se rendant toujours pas compte de ce geste perçu comme un blasphème : "Elle a fait ça ?". Beaucoup ont donc appelé au "boycott" de la chanteuse.

Pour rappel, ce titre qui a été diffusé lors du fashion show s'appelle Doom. Un morceau qui date d'il y a plus de deux ans. Il est signé Coucou Chloé, une productrice française qui vit à Londres, qui est cofondatrice du label de musique Nuxxe avec Shygirl et Sega Bodega. Ses créations sont très souvent utilisées pour des bandes-son de défilés, aussi bien pour Savage x Fenty que pour Altuzarra.