Rihanna enceinte et séparée d'A$AP Rocky ? La rumeur de rupture après une infidélité secoue le web

En couple depuis 2020, Rihanna et A$AP Rocky étaient plus amoureux que jamais aux dernières nouvelles. Après des semaines de rumeurs, la chanteuse de Diamond et Stay a officialisé sa grossesse en janvier 2022 avec d'adorables photos prises en pleine rue. Depuis, la star semblait plus épanouie que jamais et posait régulièrement le baby bump à l'air. Mais son couple battrait de l'aile.

Rihanna trompée et célib ?

Depuis quelques heures, les internautes sont en panique face à une possible rupture entre Rihanna et A$AP Rocky. Tout est parti d'une rumeur relayée par l'influenceur @LOUIS_via_ROMA puis par certains sites people américains pas forcément ultra fiables. "Rihanna et A$SAP Rocky sont séparés. Rihanna a rompu avec lui après qu'elle a découvert qu'il l'a trompé avec Amina M., une designer de chaussures. C'est elle qui a créé la collection de Fenty et Rihanna porte souvent sa marque" a-t-il écrit.