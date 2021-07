Rick et Morty saison 5 : le plus gros mystère de la série bientôt dévoilé ?

Actuellement diffusée sur Adult Swim, la saison 5 de Rick et Morty nous en met une nouvelle fois plein les yeux à travers des épisodes totalement fous. Pourtant, si cette fournée inédite nous a déjà permis de rencontrer le grand ennemi de Rick ou de découvrir l'astuce improbable du scientifique pour protéger sa famille, la série d'animation ne répondra toujours pas à l'un de ses plus grands mystères cette année.

Pourquoi les personnages ne vieillissent pas

Au détour d'une interview accordée à Monsters and Critics, Scott Marder (showrunneur) a en effet confirmé que le sujet de l'âge des personnages restera toujours tabou. Ainsi, à l'instar des héros des Simpsons ou de Bob's Burgers, n'espérez pas voir Morty, Jerry ou encore Beth et Summer vieillir à l'écran.

"Tout ce qui concerne l'âge est un sujet qui revient régulièrement dans la salle d'écriture, car parfois certaines personnes disent, 'Oh, ça pourrait être l'anniversaire d'untel ou autre' mais on répond à chaque fois, 'Non, on ne fait pas ça dans la série'" a révélé le showrunner. Si l'équipe de la série ne s'interdit pas de jouer avec les saisons, "On pourrait faire une centaine de Noël", le concept de l'âge reste malgré tout hors limites pour des raisons créatives, "Mais on ne mettra jamais en scène un anniversaire. C'est le genre de trucs cool dans les cartoons que de pouvoir garder tout le monde au même âge. C'est le genre de choses avec laquelle on aime jouer".

Quel âge pour Rick ?

Une déception ? Oui, mais rassurez-vous, Scott Marder a tout de même accepté de se confier sur Rick. Alors que son âge est au centre de toutes les théories des fans, le showrunneur a révélé, "Je pense que, malgré toute la technologie et tous les trucs qu'il a dû s'implanter dans son corps, il a un corps à être dans les 70 ans". Une information à prendre avec des pincettes, "Je ne suis même pas sûr de son âge, car si vous faites attention à la série, personne n'a véritablement de dates d'anniversaire, d'une certaine façon ils sont dans une faille temporelle", mais cette fourchette reste selon lui la plus probable, "Mais quoi qu'il fasse, il semble maintenir son corps dans les 70 ans".

Cette information va-t-elle changer votre vie ? Pas sûr. Néanmoins, elle pourrait vous aider à sauver un blanc dans une soirée...