Rick et Morty bientôt annulée ? Le créateur accusé de violence domestique, il risque 7 ans de prison

Lancée en 2013, Rick & Morty est rapidement devenue l'une des séries d'animation les plus incontournables dans le monde, considérée comme un modèle du genre dans le domaine de la pop-culture. Désormais point de référence pour de nombreux spectateurs en terme d'humour ou d'ambition narrative et créative, la fiction qui suit les aventures spatiales d'un scientifique aussi fou que dangereux et de son petit-fils aussi naïf que barré fait partie des classiques à voir absolument dans sa vie de sériephile.

Le co-créateur de Rick & Morty accusé de violence

Toutefois, cette belle histoire pourrait bientôt prendre fin, la faute à une autre histoire, bien plus glauque. Comme le révèle Deadline, Justin Roiland - co-créateur de la comédie mais également comédien à l'origine des voix de Rick et de Morty en VO, fait "face à une possible peine d'incarcération très sérieuse à la suite d'une accusation de violence domestique" portée à son encontre.

A ce jour, il est inculpé par le bureau du procureur d'Orange County (Californie, USA) d'un chef d'accusation pour coups et blessures, mais également pour une sorte de tentative de séquestration par menace, violence, fraude et/ou tromperie. Selon une plainte déposée par une personne dont l'identité n'est pas connue, les faits se seraient déroulés en janvier 2020.

Justin Roiland dément les faits qui lui sont reprochés

Des accusations lourdes qui pourraient donc voir Justin Roiland - à nouveau entendu cette semaine par la justice, être condamné à 7 ans de prison dans le cas où il serait reconnu coupable, mais qu'il nie aujourd'hui après avoir déjà plaidé "non coupable" en octobre 2020.

"Pour être clair, non seulement Justin est innocent, mais nous avons de grands espoirs de voir cette affaire est rejetée / classée par le bureau du procureur une fois qu'il aura méthodiquement analysé toutes les preuves, a déclaré T. Edward Welbourn, l'avocat de Roiland, auprès du média américain. Nous avons hâte de laver son nom et de l'aider à pouvoir avancer le plus rapidement possible."

Rick et Morty en danger ?

Aucune date pour un potentiel procès n'a encore été annoncée (Roiland sera encore entendu en avril prochain), mais on se doute que la médiatisation de cette affaire pourrait ne pas rester sans conséquences. Rick et Morty est en effet produite par la chaîne Adult Swim détenue par Warner Bros. Discovery. Or, on s'en souvient, la société, intransigeante avec son image, n'avait pas hésité à virer Johnny Depp de la saga Les Animaux Fantastiques en 2020 suite aux accusations de violences conjugales lancées par Amber Heard, ce qu'elle pourrait à nouveau répéter ici.

Toutefois, à l'inverse du cas des Animaux Fantastiques qui avait vu le personnage de Johnny Depp être simplement repris par un autre acteur, il est difficile d'imaginer Rick & Morty continuer sans Justin Roiland en cas de licenciement / incarcération tant celui-ci est omniprésent dans les coulisses de la série. Il est encore trop tôt pour penser à une fin, mais l'hypothèse existe réellement.