Richard Madden (Bodyguard) : 7 choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur l'acteur

3. Richard Madden serait célibataire et bi

La seule relation qu'il avait officialisé était celle avec l'actrice Jenna Coleman. Elle interprétait Clara Oswald dans la série Doctor Who, la reine Victoria dans la série Victoria et figurait aussi dans le film Captain America : First Avenger. Richard Madden et Jenna Coleman ont été en couple entre 2011 et 2016. Puis, il serait aussi sorti avec Ellie Bamber (Orgueil et Préjugés et Zombies, Nocturnal Animals, Casse-Noisette et les Quatre Royaumes) entre 2017 et 2018. Une idylle non confirmée. Et depuis peu, c'est avec un acteur de 13 Reasons Why, Brandon Flynn, qu'il aurait été en couple avant de se séparer d'après les tabloïds. Désormais, le "Bodyguard" serait donc célibataire.

Mais rien n'est sûr, ni sur son célibat, ni sur sa possible bisexualité. Richard Madden déteste parler de sa vie privée et l'a fait savoir au New York Times : "Je garde simplement ma vie personnelle personnelle. Je n'ai jamais parlé de mes relations... Quand je sors, je porte les mêmes vêtements plusieurs jours d'affilée, car si les photos ressemblent au même jour, ils ne peuvent pas inventer d'histoires".

4. Il aurait choisi une autre fin pour Game of Thrones

Le comédien qui interprétait Robb Stark dans Game of Thrones avait confié au Figaro avoir imaginé une autre fin pour la série. Richard Madden avait en effet précisé qu'il aurait bien aimé voir Jon Snow (Kit Harington) et Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) sur le trône de fer : "J'ai toujours pensé que Jon Snow ferait le meilleur dirigeant. S'il régnait avec Daenerys il formerait une belle équipe". "J'ai aussi un petit faible pour Arya !" avait-il ajouté.