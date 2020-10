Retour vers Le Futur : un 4ème film bientôt réalisé ? Le scénariste est totalement contre

Un Retour vers le futur 4 impossible

30 ans après la sortie au cinéma de Retour vers le futur 3, la saga va-t-elle donner naissance à un nouvel épisode ? C'est la question qui a été posée par Collider à Bob Gale, le co-scénariste de la cultissime trilogie portée par Michael J. Fox et Christopher Lloyd. Réponse de l'intéressé ? Absolument pas.

"On a déjà raconté une histoire complète avec la trilogie" a-t-il rappelé dans un premier temps, avant de révéler que faire une suite aujourd'hui n'aurait absolument aucun sens, "Si nous devions revenir avec un 4ème film, on aurait un Michael J. Fox (Marty) âgé de 60 ans et atteint de la maladie de Parkinson. A-t-on vraiment envie de voir ça ? Je pense que la réponse est non et vous ne voulez pas non plus voir Retour vers le futur sans Michael J. Fox".

Une suite ? La pire des idées

Oui, là où certains pourraient au contraire réclamer un remake ou bien un reboot avec de nouveaux héros (pourquoi pas les enfants / petits-enfants des personnages originaux), Bob Gale est persuadé qu'il s'agirait de la pire idée possible.

"Les gens disent, 'Et bah faites un film avec quelqu'un d'autre'. Vraiment ? Avec qui ? Tout ce que vous allez faire c'est passer votre temps à comparer avec les films originaux, et ça ne collera jamais" a confié le scénariste. "On a déjà vu ça tant de fois avec des suites réalisées après de nombreuses années pour au final avoir des réactions comme 'Ah, La menace fantôme... Peut-être que ma vie aurait été meilleure si je ne l'avais pas vu.'"

Puis, alors que les années passent, ce qui complique de plus en plus ce projet de suite, Bob Gale a tenu à préciser qu'il sera impossible de faire changer d'avis les créateurs de la trilogie. Si Hollywood est la terre de l'argent, l'équipe de Retour vers le futur n'en a visiblement pas besoin aujourd'hui, "Universal nous a dit, 'Vous pourriez vous faire un paquet de pognon' mais on leur a répondu, 'Mais on a déjà fait un tas d'argent avec ces 3 films. Et on les aime comme ça. En tant que parents fiers, on ne veut pas prostituer nos enfants".

Un message aussi fort que clair qui, on l'espère, sera entendu et respecté une fois que tous les ayants droits ne seront plus de ce monde (Robert Zemeckis, le réalisateur, passe notamment son temps à se battre contre un tel projet). Mais bizarrement, on a un doute...