Retour vers le futur : un reboot avec Tom Holland ? L'acteur répond

Tom Holland dans Retour vers le futur

Il y a quelques jours, un internaute qui répond au doux pseudo de "EZRyderX47" sur YouTube s'est amusé à détourner le film Retour vers le futur en utilisant la technologie du Deepfake qui consiste à remplacer un visage par un autre. Ainsi, dans sa vidéo (voir ci-dessus), Marty Mcfly n'est plus incarné par Michael J. Fox mais par Tom Holland, tandis que Doc Brown n'est plus interprété par Christopher Lloyd mais par Robert Downey Jr.

De quoi nous rappeler que les fans d'Avengers n'ont toujours pas tourné la page d'Endgame, ni celle de la relation Tony Stark/Peter Parker, et beaucoup amuser Tom Holland. Au micro de Access, le comédien s'est confié au sujet de ce détournement : "Ma première réaction a été 'Quelqu'un a volé mon visage ! Je dois appeler mon avocat car je suis sûr que c'est illégal !'. Non, c'est vraiment incroyable".

Bientôt un remake ?

Cependant, inutile de fantasmer sur un tel projet. Malgré l'étonnante réaction de Robert Downey Jr face à cette vidéo : "Je la lui ai envoyée et il m'a dit 'Bon, on commence quand le tournage ?'", Tom Holland a rappelé la plus grande évidence du cinéma : "Faire un remake ? Non, c'est l'un de ces rares films parfaits, on ne pourrait jamais faire mieux !"

Et de toute façon, même s'il le souhaitait, Robert Zemeckis (le réalisateur) l'a toujours dit : lui vivant, jamais un tel remake ne verra le jour. Ouf.