Résultats du bac 2020 : y a-t-il eu des arrangements avec les notes dans certains lycées ?

Si le taux de réussite aux partiels à la fac a explosé, celui du baccalauréat est également élevé. Alors que les résultats ont été dévoilés ce mardi 7 juillet 2020 pour les 740 000 candidats, la majorité d'entre eux n'a pas eu de mauvaise surprise, au contraire. Dans un contexte compliqué (les épreuves ont été supprimées et l'examen a été calculé sur la base de la moyenne des deux premiers trimestres à cause du coronavirus et du confinement), le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, avait demandé "de la bienveillance" aux jurys. De plus, le système de notation a été repensé pour que les moyennes soient arrondies au point supérieur.

Des membres de jurys du baccalauréat soupçonnent des arrangements

Mais y a-t-il eu trop de bienveillance ? Alors que le taux de réussite est supérieur à celui des années précédentes, des enseignants membres de jurys soupçonnent certains établissements d'avoir envoyé des notes supérieures à la moyenne de l'élève. "On a vu dans des lycées des augmentations de notes avant même le début des jurys. Si l'on prend la moyenne du premier et du deuxième trimestre, qui devait être la note du contrôle continu, ce n'est pas forcément cette note qui a été mise pour le baccalauréat.", a constaté Sophie Vénétitay, secrétaire générale adjointe du syndicat SNES-FSU à France Info. Si c'est tant mieux pour les candidats, certains craignent une dévalorisation du diplôme aux yeux des employeurs...