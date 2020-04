Reprise des cours : port du masque, pas de cantine... les recommandations du Conseil scientifique

C'est un véritable casse-tête : comment organiser le retour des élèves à l'école ? On le sait, il ne sera pas obligatoire et devrait s'étaler sur plusieurs semaines à partir du 11 mai. Mais pour reprendre les chemins des cours, les collégiens et lycéens vont aussi devoir respecter les règles de distanciation et appliquer les gestes barrières. Voici ce que recommande le Conseil scientifique.

Le port du masque obligatoire

Le gouvernement devrait prochainement mettre à disposition des masques qui devraient devenir obligatoires dans l'espace public et notamment dans les transports. Selon la note du conseil scientifique, ils pourraient l'être aussi à l'école, autant pour les profs que pour les élèves, à partir du collège. Comme l'explique la note, le Conseil estime que "pour les collégiens/lycéens pour lesquels la compréhension est bonne et l'éducation au port de masque est possible, le port de masque doit être obligatoire." Une possible obligation qui ne s'appliquera pas forcément pour les plus petits, notamment à la maternelle.

Des récrés en décalé et pas de cantine

Le maître mot de cette rentrée sera "distanciation sociale" qui devra être de "1 mètre au moins de chaque côté notamment pour les tables". Le Conseil scientifique recommande aussi d'éviter au maximum que les élèves de différentes classes et niveaux se croisent tout au long de la journée. Pour cela, on retrouve plusieurs mesures : des arrivées et sorties de l'école décalées pour "éviter le rassemblement des enfants et des parents" mais aussi des récréations en décalé et des repas pris dans la classe si cela est possible.

Quelle organisation pour les cours ?

Chaque établissement scolaire devra s'organiser afin d'accueillir les élèves par petits groupes, comme l'avait annoncé Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale. Parmi les idées évoquées par la note, on retrouve des cours "un jour sur deux, une semaine sur deux, le matin vs l'après midi" selon les classes. Le Conseil scientifique précise aussi que les internats pourront rouvrir si les mesures barrières sont respectées.

Information, prévention et propreté

Le Conseil scientifique préconise également que chaque enseignant et élève soit sensibilisé aux mesures barrières, notamment au lavage des mains et à la distanciation sociale. Les parents devront évidemment prendre part à cela en s'assurant que leurs enfants les respectent avant le départ à l'école et sont invités à vérifier la température des enfants avant que ceux-ci ne se rendent en classe. Dans la note, le Conseil évoque aussi un nettoyage et une aération des classes et parties communes de l'établissement "plusieurs fois par jour".

Que se passe-t-il si un élève est testé positif ?

Enfin, le Conseil scientifique évoque aussi la marche à suivre en cas de cas avéré chez un élève. Il recommande la fermeture de la classe ou de "toutes les classes du même niveau en fonction de l'organisation retenue par l'établissement scolaire" - et donc le renvoi des élèves chez eux - pour 14 jours.

A noter qu'il ne s'agit que de recommandations et que c'est le gouvernement qui décidera des mesures à mettre en place dans les établissements. Pour tous les détails des recommandations du Conseil scientifique sur la reprise des cours, rendez-vous sur le site du Ministère des solidarités et de la santé.