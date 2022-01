Regina King (Watchmen) en deuil : l'actrice annonce la mort de son fils unique

Regina King annonce la mort de son fils

C'est une tragique nouvelle que vient d'annoncer Regina King à travers un communiqué. Alors que Ian Alexander Jr, son fils unique et fruit de son précédent mariage avec le producteur de musique Ian Alexander Sr, venait de célébrer ses 26 ans le 19 janvier 2022, celui-ci s'est malheureusement ôté la vie en cette fin de semaine.

"Notre famille est profondément dévastée par la disparition de Ian, explique la comédienne de Watchmen. Il était une personne très lumineuse qui s'intéressait réellement au bien-être et au bonheur des autres. Notre famille demande à être respectée durant cette période intime. Merci".

Une relation mère/fils fusionnelle

Un véritable drame pour la comédienne qui considérait son fils comme étant sa plus grande fierté. Au détour d'une récente interview accordée à People, Regina King expliquait notamment, "Vous ne pouvez pas savoir ce qu'est l'amour inconditionnel. Vous pouvez penser le savoir, mais si vous n'avez pas d'enfant, alors vous n'en avez aucune idée." Elle le précisait ensuite, "Quand vous l'expérimentez, cela devient la chose la plus enrichissante au monde".

Preuve de son lien particulier avec Ian Alexander Jr, la mère et le fils possèdent tous les deux un tatouage commun (lui sur son épaule, elle sur son bras) qui signifie en araméen "amour inconditionnel". Interrogée par The View en 2017 sur ces "matching tattoos", Regina King avait alors révélé, "Nous prenions des cours de Kabbale. Il m'a alors dit, 'prenons trois symboles chacun sans le dire à l'autre et qu'importe celui qui sera en commun, ça sera lui que l'on se fera tatouer'. Et on avait tous les deux choisi 'amour inconditionnel'."