Reef Break saison 1 : Cat va-t-elle adopter Petra ? Poppy Montgomery répond

Après un passé de voleuse et une rupture avec son mari Jake, ancien flic, Cat Chambers retourne sur son île natale pour régler quelques affaires et se retrouve à travailler pour la police. Elle croise aussi sur son chemin d'anciennes connaissances comme son ex-époux et Petra, une adolescente dont le père a été tué par Cat quelques années auparavant.

"Nous en avons déjà parlé"

Autant vous dire que l'orpheline n'apprécie pas vraiment de revoir le personnage joué par Poppy Montgomery (FBI Portés Disparus, Unforgettable) dans Reef Break.

Pourtant, Petra (Tamala Shelton) accepte l'aide de Cat, qui lui propose d'habiter dans sa dépendance. Cette proposition va finalement les rapprocher, mais la complice de Wyatt (Desmond Chiam) pourrait-elle aller jusqu'à adopter l'ado ? Un journaliste de TV Line a posé la question à Poppy Montgomery : "C'est ce que nous devrions faire. Ce n'est pas une mauvaise idée. Vous êtes brillants parce que nous en avons déjà parlé. C'est marrant", a répondu l'actrice de Reef Break.

Poppy Montgomery tease la fin de la saison 1

La saison 1 de Reef Break se termine le 14 août 2020. Alors, que va-t-il se passer dans les derniers épisodes ? Poppy Montgomery, qui est fan de sa doublure française, donne quelques indices : "Il va y avoir pas mal de surprises entre Cat et son supposé ennemi, Doug O'Casey. Quelqu'un sera porté disparu et une personne sera kidnappée. Il se passe beaucoup de choses et il y a beaucoup de cliffhangers."