Reef Break : Poppy Montgomery (Cat) est totalement fan de sa doubleuse française

C'est un détail qui ne vous a pas échappé, si de plus en plus de fans de séries regardent leurs épisodes en VO, la télévision française préfère encore diffuser les séries étrangères avec un doublage. Une hérésie pour certains, une bonne idée pour d'autres qui ne sont pas forcément à l'aise avec les sous-titres ou qui sont familiers de certaines voix cultes.

Poppy Montgomery fan de sa voix française

Et qu'en pense Poppy Montgomery ? Depuis quelques semaines, l'actrice australienne est en effet de retour sur M6 avec Reef Break, sa nouvelle série. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, elle est ravie de se savoir doublée. Au détour d'une interview accordée au site américain TVLine, l'interprète de Cat Chambers a tout simplement partagé sa passion pour sa doubleuse française officielle.

"Oui je vais être doublée, et ça sera la même actrice que pour les séries FBI Portés disparus et Unforgettable. Je vous le dis, elle ressemble [vocalement] exactement à moi. On a l'impression que ses mots collent parfaitement avec ma bouche alors qu'elle parle français et moi anglais". Poppy Montgomery est si impressionnée par son travail qu'elle a même ajouté ensuite, "Je ne l'ai pas encore rencontrée, mais je suis vraiment admirative d'elle". Une déclaration qui devrait faire plaisir à Rafaèle Moutier.

Une actrice très intéressée par la France

Une surprise ? Absolument pas. La comédienne l'a rappelé dans un entretien accordé cette fois-ci au Parisien, la France tient une place très importante dans sa carrière, "J'ai présenté la série à M6 en premier, parce que les fictions dans lesquelles j'ai joué auparavant étaient très populaires en France".

Aussi, elle s'intéresse grandement à ce qui se fait par chez nous et semble prête à récompenser ses fans français pour leur fidélité, "Je me souviens à quel point les fans français étaient déçus de la fin inachevée de Unforgettable, parce que les Etats-Unis n'ont pas commandé tout de suite. Cette fois, je voulais être sûre qu'une chaîne française aurait son mot à dire".

On croise donc les doigts pour que le talent scénique de Poppy Montgomery et le talent vocal de Rafaèle Moutier permettent à Reef Break de connaître un vrai succès sur M6 afin de revenir l'an prochain avec une saison 2 !