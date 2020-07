Reef Break : Poppy Montgomery surfe-t-elle vraiment dans la série ? Elle répond

Dans Reef Break, Poppy Montgomery nous fait découvrir son Australie natale, mais en plus des paysages paradisiaques, on suit aussi le personnage de l'actrice, Cat Chambers, de retour sur son île pour régler quelques affaires suite à son passé de voleuse. Sauf qu'elle se retrouve vite mêlée à la police et grâce à ses talents de cambrioleuse, elle se retrouve à aider les forces de l'ordre pour résoudre des crimes, pas que des meurtres. Et quand Cat ne joue pas les détectives, elle s'offre des petites séances de surf.

Poppy Montgomery a-t-elle une doublure dans Reef Break ?

Cat s'éclate sur sa planche, mais est-ce réellement son interprète Poppy Montgomery qui a tourné les figures dans l'eau ? Eh bien pas du tout, l'ex-star d'Unforgettable n'a pas un talent caché dans le surf, elle avait une doublure sur le tournage : "les seules séquences de surf où je ne suis pas doublée dans la série, c'est quand je suis allongée sur la planche près du bord et que je nage vers les vagues", explique l'actrice à Télé Cable Sat.

Poppy Montgomery ajoute : "Quand je vois ce qu'est capable de faire ma doublure surf dans la série, en prenant vingt-quatre vagues de suite, je me dis que je suis encore très loin du niveau que je voulais atteindre. Si, un jour, je pouvais surfer ne serait-ce qu'avec 10% de son talent, je serais heureuse."

"Les vagues sont réelles, les plages sont réelles"

L'ancienne actrice de FBI : Portés disparus révèle ensuite une info assez rare : rien n'a été tourné sur fond vert dans Reef Break : "Les vagues sont réelles, les plages sont réelles, tout est réel et je voulais absolument que les gens le ressentent en regardant la série. Nous avons tourné en Australie, dans le Queensland. Il était hors de question de tourner les scènes maritimes dans un bassin ou dans un grand réservoir. Il fallait aller en mer et être à l'écoute de la nature qu'on ne peut pas contrôler. Pour ce faire, nous avions une équipe formidable dont tous les membres ont grandi à l'océan ou à proximité. Ils connaissaient tous très bien la mer et ses exigences." Un gros défi réussi.